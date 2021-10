Rathenow

Herbstzeit ist Pilzzeit. Viele Havelländer zieht es seit Wochen in die Wälder auf der Suche nach Maronen, Steinpilzen und anderen schmackhaften Bewohnern des Waldbodens. Wer sich mit einem Korb auf die Suche begibt, sollte allerdings genau wissen, welche Pilze genießbar sind und von welchen man besser die Finger lässt. Im Zweifel empfiehlt es sich, Annemarie Kopsch um Rat zu fragen.

Die Rathenowerin ist seit über 30 Jahren für den Brandenburgischen Landesverband der Pilzsachverständigen tätig. Eine entsprechende Prüfung hat sie bereits zu DDR-Zeiten abgelegt. Bis heute nimmt sie regelmäßig an Fortbildungsveranstaltungen teil, um auf dem Laufenden zu bleiben.

Zuletzt traf sie sich im September mit allen rund 30 Pilzsachverständigen des Landesverbands am Werbellinsee, um gemeinsam auf die Suche zu gehen. „Dazu gehört immer ein Tag mit intensiver Suche sowie ein Tag, an dem wir uns ausführlich der Fundauswertung widmen, makroskopisch, im Zweifel auch mikroskopisch“, berichtet die 66-Jährige. In den Körben der Experten landen aber nicht nur Speisepilze.

„Wir sammeln alles“, betont Kopsch. Die Pilze werden anschließend sortiert, besondere Funde vorgestellt und besprochen. Im Blick haben die Pilzsachverständigen dabei Besonderheit im Auftreten. Die Falsche Rotkappe komme zum Beispiel in letzter Zeit häufiger in Brandenburg vor. Der Pilz gehört zu den Röhrlingen. Noch werde dieser von den Sachverständigen genauer beobachtet, um mehr über ihn zu erfahren.

In den Wäldern des Westhavellandes sprießen jede Menge Pilze am Boden. Quelle: Christin Schmidt

„Es genügt eben nicht, nur einen kurzen Blick drauf zu werfen oder eine App zu nutzen. Man muss schon sehr genau hinschauen und überlegen. Das ist manchmal durchaus mühevoll“, weiß Annemarie Kopsch. Der Erfahrungsaustausch sei für Pilzsachverständige wie sie unerlässlich. Wer meint, das Ganze sei fix gelernt, irrt also. „Es ist ein dauerhaftes Lernen.“

Das Havelland biete sich durchaus zum Pilzesammeln an – zumindest für all jene, die ihren Korb mit Speisepilzen füllen wollen. Dafür lohne sich ein Spaziergang durch einen Kiefernwald. Wer neugierig auf weniger bekannte Arten ist, sollte auch Buchen- und Eichenwälder besuchen. Dort würden sich anspruchsvollere Steinpilze und andere schmackhafte Speisepilze wohlfühlen. Allerdings gebe es im Havelland nicht allzu viele Laubgehölze.

Pilzexkursionen im Westhavelland

Natürlich ist Annemarie Kopsch selbst regelmäßig im Wald unterwegs. Sie und ihre Mitstreiter des Landesverbands bieten zudem seit Jahren in Zusammenarbeit mit der Naturwacht Westhavelland und anderen Partnern geführte Pilzexkursionen an. Die nächsten finden am 16. und 30. Oktober statt.

Allen, die nicht dabei sein können, gibt die Rathenower Pilzsachverständige ein paar Tipps mit auf dem Weg in den Wald. Ganz oben auf der Liste steht ein gesundes Maß an Vorsicht. „Es kommt leider immer wieder zu Vergiftungen unterschiedlichen Ausmaßes. Deshalb im Zweifel lieber einmal öfter bei einem Sachverständigen nachfragen. Wir beraten gern“, ermutigt Annemarie Kopsch alle Hobbypilzsammler.

Die richtige, für den Wald geeignete, Kleidung sei ebenso wichtig. Und vor allem sollte man Plastiktüten zu Hause lassen und die Pilze in ein luftdurchlässiges Körbchen legen. Ein scharfes Messer gehört natürlich auch zur Ausstattung.

Wer sich bei einem Pilz unsicher ist und einen Experten um Rat fragen möchte, sollte unbedingt darauf achten, den Pilz vollständig, also mit der Stielbasis, aus dem Boden zu nehmen. „Wichtige Merkmale sind nämlich oft im Boden am Fruchtkörper versteckt“, so Annemarie Kopsch.

Das ganze Jahr über auf Pilzsuche

Pilze, die man zweifelsfrei erkennt, wie Maronen oder Pfifferlinge, könne man auch über dem Boden abschneiden. Die Finger sollten Hobbysammler von alten, durchwässerten und madigen Pilze lassen. Diese könnten gesundheitlich Probleme verursachen. Junge, feste Exemplare seien zudem schmackhafter. Und noch ein Tipp für alle Waldbesucher: Insbesondere wer mit Kindern unterwegs ist, sollte nach der Pilzsuche den Körper nach Zecken absuchen.

Annemarie Kopsch geht natürlich selbst regelmäßig in den Wald. Auch nach all den Jahren als Pilzfachfrau begibt sie sich neugierig auf die Suche. Essbare Pilze findet sie übrigens das ganze Jahr über. Im Frühjahr kommen Morchelarten auf den Teller, Steinpilze und Pfifferlinge vom Sommer bis in den Herbst.

„Zudem gibt es Arten, die einen Kältereiz brauchen, zum Beispiel der Austernseitling, der Winterrübling, der Frostschneckling und der Schneeritterling“, erklärt die Rathenowerin. Diese Pilze würden auch im Havelland wachsen und sich hervorragend für ein leckeres Silvestermenü eignen.

Von Christin Schmidt