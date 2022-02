Abschluss – und dann? So unterstützen Rathenower Lehrer ihre Schüler 

Rathenow

Als der eigene Sohn in den Nullerjahren kurz vor dem Abitur stand, bemerkte Karin Lemme, dass er nicht so recht wusste, welche beruflichen Möglichkeiten ihm offenstehen.

Die Oberstufenkoordinatorin nahm das zum Anlass und holte Referenten aus verschiedenen beruflichen Bereichen an das Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasium nach Rathenow. Daraus entwickelte sich über die Jahre eine siebenköpfige Arbeitsgruppe aus Lehrern, die die Schüler bei der Berufsorientierung unterstützen will.

Mittlerweile hat der Hochschulinformationstag (HIT) Tradition an der Schule und findet üblicherweise in der Zeit für die Oberstufe vor den Winterferien statt. „Es ist immer wieder schön zu hören, wenn die Schüler später sagen, dass ihnen die Informationstage etwas gebracht haben“, findet Lemme.

Seit 1991 ist die aus dem Elbsandsteingebirge stammende Lehrerin schon in Rathenow tätig. Sie studierte in Potsdam und zog später mit ihrer Familie nach Torgau, dann nach Rathenow. Ihre Fächer sind Mathe, Physik und Astronomie. Außerdem kümmert sich um alles, was mit dem Abitur zusammenhängt.

Unternehmen präsentieren sich im Rathenower Gymnasium

Vertreten sind an den Hochschulinformationstagen unter anderem Unternehmen aus der Region, Verwaltungen und verschiedene Hochschulen und Universitäten. So etwa die Hochschule für Nachhaltigkeit aus Eberswalde. Durch das Netzwerk Studienorientierung Brandenburg sind die Studenten auf die Infoveranstaltung aufmerksam geworden. „Wir wollen den Schülern auch etwas aus dem Leben während des Studiums erzählen“, so Michael Kotzur aus Eberswalde – und ihnen so die Angst vor Anfangsschwierigkeiten nehmen.

Gerade durch die Pandemie hätten viele Studienanfänger Sorge, dass sie keine Anschluss finden. Auch wie man sich während des Studiums finanzieren kann, erklären die Referenten anhand persönlicher Erfahrungen. Die Planung für die Hochschultage ist viel Arbeit. Die Pandemie mache die Organisation nicht unbedingt einfacher, erzählt Lemme. „Es war die ganze Zeit unklar, ob alle Referenten auch wirklich kommen können.“

Die Hochschule für Nachhaltige Entwicklung nimmt die Sorge vor dem Studium. Quelle: Franziska von Werder

Während die zweitägige Veranstaltung die letzten Male nur in einem digitalen Format stattfinden konnte, hatte sich die Schule in diesem Jahr für eine Mischform aus Präsenzveranstaltungen und digitalen Zuschaltungen entschieden. Karin Lemme blickt auf ein sehr engagiertes Team aus Lehrern: „Ich bin sehr dankbar dafür, dass wir so gut zusammenarbeiten.“ Im Oktober schreibt Lemme die ersten Hochschulen und Unternehmen an, die teilweise schon seit vielen Jahren teilnehmen.

Im nächsten Schritt spricht sie ehemalige Schüler und Schülerinnen an, zu denen die Oberstufenkoordinatorin den Kontakt aufrechterhält. „Die Ehemaligen sind meistens so gut vernetzt, dass sie das auch untereinander weiterleiten“, erzählt sie. Anfang Januar stehe dann der Plan.

Die ehemaligen Schüler kommen mit Freude zurück an das Friedrich-Ludwig-Jahn Gymnasium nach Rathenow. Die ehemalige Schülerin Jessica Niese hat 2018 Abitur an der Schule gemacht. Für sie ging es zum Psychologie-Studium nach Trier. Sie hat Spaß daran, den Schülern etwas aus ihrer Fachrichtung erzählen zu können und sie so möglicherweise sogar für ein Studium zu begeistern. „Es ist außerdem schön, die anderen ehemaligen Schüler zu treffen“, erzählt die Rathenowerin.

„Es ist oft schon wertvoll, wenn die Schüler nachher sagen, das ist absolut nichts für mich“, findet Lemme. So könne man auch im Ausschlussverfahren seinem Berufswunsch näher kommen. Das Problem sei heutzutage zudem, dass es viele Fachrichtungen gebe, von denen man vorher gar nicht wusste oder nicht wisse, was sich hinter der Bezeichnung eines Studiengangs verbirgt. „Wir wollen in diese Überauswahl ein bisschen System reinbringen und Möglichkeiten für die Schüler ausloten“, erklärt die Oberstufenkoordinatorin.

Die Schüler des Jahngymnasiums Rathenow lauschen interessiert den Vorträgen der HIT-Gäste. Quelle: Franziska von Werder

Am Tag der Zeugnisausgabe bekamen die Schüler und Schülerinnen einen Auswertungsbogen. „Die Schüler können dann Wünsche für das nächste Jahr äußern, berichten, was nicht optimal gelaufen ist und ihre gewonnenen Erkenntnisse gegenseitig austauschen“, so Lemme. Die elfte Klasse bespreche die Ergebnisse dann zusätzlich in einem Seminarkurs, um herauszufinden, wofür sie tatsächlich geeignet sind und wie sie ihren Berufswunsch verwirklichen.

Von Franziska von Werder