Ärger über Panzerlärm: Aussprache auf dem Klietzer Truppenübungsplatz

Rathenow/Klietz

Eines kann man der Bundeswehr nicht vorwerfen: dass sie die Beschwerde des Rathenower Bürgermeisters über eine vom Klietzer Truppenübungsplatz ausgehende Lärmbelästigung auf die leichte Schulter genommen hätte. Im Gegenteil: Dem Wunsch der Stadt nach einer schnellen Aussprache wurde stattgegeben.

Mehr noch: Die Zusammenkunft am vergangenen Mittwoch war hochkarätig besetzt. Neben dem Klietzer Platzkommandanten, Major Dennis Claaßen, nahmen Oberstleutnant Roman Jähnel, Kommandeur des Bereiches Truppenübungsplatzkommandantur Ost, sowie Oberst Olaf Detlefsen, Kommandeur des Landeskommandos Brandenburg, an dem Treffen teil.

Experten aus Bonn zugeschaltet

Per Videoleitung zugeschaltet waren außerdem Mitarbeiter des Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr mit Sitz in Bonn. An diese Behörde hatte Ronald Seeger Ende November einen offiziellen Beschwerdebrief über das Lärmmanagement des Truppenübungsplatzes gerichtet.

Anlass des Briefes war eine Häufung von Bürgerbeschwerden über Schießlärm auf dem Klietzer Gelände im Monat November. „Die Intensität und Häufigkeit des Lärms in den vergangenen Wochen lassen vermuten, dass der Schieß- und Übungsbetrieb im Sinne des Schallimmissionsschutzes nicht immer sachgerecht geplant sei“, so der zentrale Vorwurf des Bürgermeisters.

Vorwürfe entkräftet

Diesen Vorwurf entkräfteten die Soldaten, indem sie die Messprotokolle der Schießübungen, die im November angefertigt worden waren, offen legten. Daraus sei ersichtlich geworden, dass an keinem Tag die festgelegten Grenzwerte überschritten worden seien, so Roman Jähnel.

Oberstleutnant Roman Jähnel, Kommandeur des Bereiches Truppenübungsplatzkommandantur Ost. Quelle: Markus Kniebeler

Der Oberstleutnant nutzte die Gelegenheit, den Vertretern der Stadt – neben Bürgermeister Ronald Seeger waren sein Stellvertreter Jörg Zietemann, Bauamtsleiter Matthias Remus und Karsten Ziehm, der Vorsitzende des Hauptausschusses, nach Klietz gekommen – das Lärmmanagement auf dem Klietzer Platz zu erläutern.

Zentrales Instrument dabei ist laut Jähnel eine spezielle Software, mit deren Hilfe sich dezibelgenau prognostizieren lasse, wie sich lärmintensive Aktivitäten – etwa Panzerschüsse auf der Schießbahn 13 oder Detonationen auf dem Sprengplatz – auf die Umgebung auswirken. „Mithilfe dieser Modelle können wir ein Panzerschießen so planen, dass die immissionsrechtlichen Richtwerte in allen Anrainerkommunen eingehalten werden.“

Prognose und Dokumentation

Aber mit der Prognose ist es nicht getan. Jedes einzelne Schießen wird außerdem minutiös dokumentiert, sodass jederzeit nachgeprüft werden kann, wie hoch die Belastung an welchem Ort tatsächlich war.

So kann eben auch zurückverfolgt werden, dass im November in Sachen Lärmbelastung keine Überschreitungen der zulässigen Richtwerte stattgefunden haben.

Ende des vergangenen Jahres war auf dem Truppenübungsplatz Klietz richtig viel los. Quelle: Bundeswehr

Gleichwohl kann der Oberstleutnant den Unmut einiger Anwohner verstehen. Tatsächlich sei in den Monaten November und Dezember auf dem Truppenübungsplatz sehr viel los gewesen. Im Vergleich zu den ruhigen Sommermonaten seien die Aktivitäten um so mehr aufgefallen.

Und eines wolle man in Zukunft besser machen. „Wenn größere, lärmintensive Übungen anstehen, werden wir im Vorfeld darüber informieren“, versprach er. Wenn der Bürger wisse, wann und warum geübt werde, wachse hoffentlich auch das Verständnis für die Notwendigkeit des Tuns. „Wir als Bundeswehr haben einen Auftrag.“ Um diesen zu erfüllen, sei es notwendig, dass die Soldaten ihre Fertigkeiten – etwa in Klietz – regelmäßig trainieren.

„Kritisch und konstruktiv“

Die Vertreter der Stadt kehrten mit jeder Menge Informationen von dem Termin in Klietz zurück. „Es war ein sehr kritisches und dennoch konstruktives Gespräch und ich hoffe, dass die Bundeswehr unsere Anregungen aufnimmt und bei künftigen Übungen darauf achtet“, so Ronald Seeger.

Und sein Stellvertreter Jörg Zietemann kündigte an, dass auch in Zukunft sehr genau darauf geachtet werde, dass die von dem Truppenübungsplatz ausgehende Belastung in einem erträglichen Rahmen bleibe. Dass Gespräch habe dazu gedient, beide Seiten für die jeweiligen Nöte und Bedenken zu sensibilisieren. Der direkte Austausch werde auf Wunsch der Stadt und der Bundeswehr beibehalten.

Von Markus Kniebeler