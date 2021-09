Ärger um Wahlplakat in Rathenow

Rathenow

Die Debatte darüber, welche Äußerungen auf Wahlplakaten noch vom Grundrecht auf freie Meinungsäußerung gedeckt sind und ab wann eine Äußerung strafbewehrt sein könnte, ist eine schwierige Angelegenheit.

Gerade erst gab es ein höchstrichterliches Urteil, dass Wahlplakate mit dem Ausspruch „Hängt die Grünen“ von der Straße müssen. Aufgehängt wurden sie von der Partei „Dritter Weg“.

Das ist nicht der einzige Spruch, der offenbar bei Wählern für Aufregung sorgt. Die Partei „Die Partei“ hat zur Landtagswahl 2019 ein Plakat herausgebracht, auf dem stand: „Hier könnte ein Nazi hängen“. Übereinstimmend urteilten Gerichte, dass diese Plakate keinen Straftatbestand begründen.

Auch in Rathenow

Zur Bundestagswahl ist wieder ein Plakat aufgetaucht, auf dem es um Nazis geht. „Nazis töten“ schreibt „Die Partei“ plakativ auf eines der Plakate, die auch in Rathenow vereinzelt zu sehen waren.

Geärgert hat sich darüber Matthias Richter aus Premnitz. „Offensichtlich unbemerkt oder geduldet von der Öffentlichkeit hängen in Rathenow Wahlplakate einer politischen Splittergruppe mit dem vielsagenden Inhalt: Nazis töten!.“ Für ihn, so Richter, sei es „schlichtweg unverständlich“, dass solche Entgleisungen länger als ein paar Stunden in der Öffentlichkeit präsent sind.

Richter weiter: „Letztendlich sind das doch Aufrufe zu schwersten Straftaten. Aber wahrscheinlich ist man schon zufrieden, dass die Verursacher das Wort ,Nazis’ fehlerfrei geschrieben haben; damit stehen sie wohl schon auf der Seite der Guten.“ Richter nennt das Plakat „verantwortungslosen Schwachsinn“ und fragt, wie lange das wohl im Straßenbild bleibt.

Martin Sonneborn, Bundesvorsitzender von „Die Partei“. Quelle: dpa/Patrick Seeger

Die Protagonisten von „Die Partei“ sind bekannt dafür, dass sie mit Aussagen, die gerade noch als Satire gewertet werden können, auf Plakaten provozieren. Auch das Wahlplakat, über das sich Matthias Richter so sehr ärgert, war Thema für Juristen. Im Ergebnis aber bleiben die Plakate, wenn sie nicht aus freien Stücken weggenommen werden, hängen. Denn der Ausspruch „Nazis töten“ sei ebenso wenig verwerflich, wie der Ausspruch „Handwerker arbeiten“ oder „Autoren schreiben“, hieß es bei den Plakaturhebern auf Nachfrage.

Satire darf weit gehen

Dass Nazis töten sei historisch eine bewiesene Tatsache. Darum handele es sich – und so sehen es die Gerichte auch – um eine Feststellung und nicht um einen Aufruf, Nazis zu töten. Hätte auf dem Plakat – analog zu dem Plakat „Hängt die Grünen“ gestanden „Tötet Nazis“, hätte das anders ausgesehen.

Satire darf weit gehen. Und der Chef von „Die Partei“, Martin Sonneborn unterstreicht den satirischen Ansatz seiner Gruppe, die das in der Stadtverordnetenversammlung Falkenseer auch gerne immer wieder mal zeigt.

Von Joachim Wilisch