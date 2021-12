AfD-Mann Ralf Maasch soll Ausschussvorsitz abgeben

Rathenow

Die Kundgebungen am vergangenen Montag und in den Wochen davor jeweils an einem Freitag standen – sinngemäß – unter dem Motto „Für Freiheit und Demokratie“. Das ist auch das Thema in anderen Städten. Tatsächlich versammeln sich Impfgegner, Corona-Leugner, Personen aus dem rechtsextremen Spektrum und teilweise Leute, die gar nicht wissen, mit wem sie da marschieren.

Dabei ist stets die AfD Rathenow und mit ihnen Ralf Maasch, der in Rathenow Stadtverordneter und Vorsitzender das Ausschusses für Ordnung und Sicherheit ist.

Die Sicherheit bei den Kundgebungen bewertet Maasch in ganz besonderer Weise. Da diese Versammlungen nicht angemeldet sind, wurden sie von der Polizei aufgelöst. In dem Zusammenhang schreibt Maasch in den Sozialen Netzwerken von „Knüppelgarden“.

Rote Linie

Damit hat er aus Sicht des Fraktionssprechers der Partei Die Linke in der Stadtverordnetenversammlung eine rote Linie überschritten. Er und seine Parteigenossen halten Maasch für ungeeignet, ausgerechnet den Ausschuss für Sicherheit und Ordnung zu leiten, in dem auch immer wieder die Zusammenarbeit mit der Polizei zu praktizieren ist – Stichwort wäre das Thema Sicherheitspartnerschaft“.

Daniel Golze wagt sich nun vor: „Ich fordere hiermit die AfD offiziell auf, Herrn Maasch als Ausschussvorsitzenden abzuberufen!“ So verkündet des der Fraktionssprecher der Linken auf Facebook. Der Ordnungsausschuss der Stadtverordnetenversammlung sei auch auf die Zusammenarbeit mit der Polizei angewiesen.

Ralf Maasch (AfD), Stadtverordneter in Rathenow. Quelle: Bernd Geske

„Wir haben in den letzten Jahren mit der Ordnungspartnerschaft Graffiti und den gemeinsamen Ordnungsstreifen viel gemeinsam für die Stadt getan. Der Ordnungsausschuss soll auch für Ordnung und Sicherheit in der Stadt sorgen. Wie können wir das, wenn sich der höchste Repräsentant des Ausschusses so verhält und ehrverletzend äußert?“

Er wolle es nicht mehr hinnehmen, dass ein Vorsitzender eines Ausschusses in dieser Art und Weise agiere. Er, Golze habe durchaus Verständnis dafür, wenn die Polizei nun die Zusammenarbeit mit dem Ordnungsausschuss und Maasch an der Spitze verweigert.

Nichts in der SVV zu suchen

„Wer die Polizei pauschal als Knüppelgarde bezeichnet, zu rechtswidrigem Verhalten aufruft, dieses Verhalten toleriert oder unterstützt, sich rechtswidrig verhält und die Verletzung von Polizistinnen und Polizisten billigend in Kauf nimmt oder es geradezu herausfordert, hat eigentlich nichts in dieser Stadtverordnetenversammlung zu suchen und schon gar nicht als Ausschussvorsitzender.“

Ralf Maasch könne „gern weiterhin seine Hetze verbreiten oder seine Meinung, die ich scharf kritisiere, jedoch ertragen kann, vertreten. Aber definitiv nicht mittelbar als Meinung der SVV“.

Daniel Golze, Die Linke. Quelle: Uwe Hoffmann

Seine Vorwürfe habe die Polizei nicht verdient – angebracht sei Dank. Golze weiter: „Wir leben in einem Rechtsstaat und wenn die AfD und ihre braunen Kumpanen sich gegen Regelungen zur Wehr setzen wollen, dann haben sie die Regeln der Demokratie und dieses Rechtsstaates zu befolgen.“

Jetzt wird geprüft

Wie Daniel Golze bestätigte, lasse seine Fraktion in der Stadtverordnetenversammlung gerade prüfen, ob man Ralf Maasch als Ausschussvorsitzenden abwählen könne. „Ich werde daraus weitere Konsequenzen ziehen und überlegen, was wir innerhalb der SVV machen müssen, um Herrn Maasch als Ausschussvorsitzenden nicht mehr ertragen zu müssen.“

Es ist nicht das erste Mal, dass so eine Forderung erhoben wird. Bereits im Jahr 2020 gab es Bestrebungen, Maasch abzulösen.

Spannender Start

Es könnte also bereits in der ersten Stadtverordnetenrunde des neuen Jahres spannend werden. Derweil sollen weitere Kundgebungen in Rathenow stattfinden – wahrscheinlich weiter am Montag.

Von Joachim Wilisch