Rathenow

Im Rathenower Rathaus ist am Donnerstagmorgen eine Bombendrohung eingegangen. Das Gebäude wurde umgehend evakuiert. Die Berliner Straße zwischen Friedrich-Engels-Straße und Puschkinstrasse ist gesperrt. Auch alle umliegenden Häuser mussten evakuiert werden.

Das Rathaus-Gebäude wurde umgehend evakuiert. Zudem ist die Berliner Straße zwischen Friedrich-Engels-Straße und Puschkinstrasse gesperrt. Quelle: Joachim Wilisch

Es ist bereits der vierte Vorfall dieser Art in der Kreisstadt in den vergangenen zwei Jahren. Zuletzt hatte ein Anrufer am 21. April 2021 vor einem angeblichen Sprengsatz in der Stadtverwaltung gewarnt. Es war – wieder mal – eine leere Drohung.

Rathenows stellvetretender Bürgermeister Jörg Zietemann ist seit 7.30 Uhr am Ort des Geschehens. Er steht im direkten Kontakt mit den Einsatzleitern von Feuerwehr und Polizei.

Zwei Sprengstoff-Spürhunde aus der Polizeidirektion Süd durchsuchen das Gebäude. Die Suchteams aus Cottbus waren sehr schnell zur Stelle, weil sie zufälligerweise einen Diensttermin ganz in der Nähe hatten.

Bombendrohung im Rathenower Rathaus - 33 Feuerwehrkameraden sind im Einsatz. Für Stärkung ist gesorgt. Quelle: Markus Kniebeler

Inzwischen sind auch 33 Feuerwehrleute aus Rathenow im Einsatz. Für Stärkung ist gesorgt. Belegte Brote und Kaffee sind ausreichend vorhanden.

Mehr in Kürze auf maz-online.de.

Das Rathaus-Gebäude wurde umgehend evakuiert. Zudem ist die Berliner Straße zwischen Friedrich-Engels-Straße und Puschkinstrasse gesperrt. Quelle: Joachim Wilisch

Von MAZonline