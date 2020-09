Rathenow

Wenn man das Sozialgebäude des Betriebshofes unweit des Wolzensees betritt, dann fühlt man sich in längst vergangene Zeiten zurückversetzt: Eine triste Baracke, in der sich ein schmuckloses Zimmer an das andere reiht. Das Mobiliar würde in einer Sperrmüllsammlung kaum auffallen. Und wenn im Winter mal Schnee liegt, dann ist auf dem Dach und rund um das Gebäude keine Flocke zu sehen. Wärmedämmung Fehlanzeige.

Ausschuss tagte am Ort des Geschehens

Von diesen wenig erbaulichen Umständen für die 25 Mitarbeiter der städtischen Einrichtung konnten sich die Mitglieder des Rathenower Bauausschusses am Dienstag überzeugen. Die Sitzung war auf das Areal des Betriebshofes verlegt worden, weil über die Zukunft desselben verhandelt werden sollte.

„Hier hat sich in den letzten 30 Jahren nicht viel verändert“, begrüßte Bauamtsleiter Matthias Remus die Stadtverordneten. Und wenn er die 30 durch eine 50 ersetzt hätte, wäre das wohl auch nicht falsch gewesen.

Der Flur in der Sozialbaracke. Hier hat sich seit Jahrzehnten nicht viel verändert. Quelle: Markus Kniebeler

Yves Reimer, Leiter des Betriebshofes, konnte seinem Chef nicht widersprechen – selbst wenn er es gewollt hätte. „Die Bedingungen im Sozialtrakt sind schon sehr bescheiden“, sagte er. Und man merkte, dass das sehr vorsichtig formuliert war.

Lob für die technische Ausstattung

Allerdings fiel das Urteil Reimers nicht in allen Belangen so negativ aus. Bei der technischen Ausstattung sei nach einigen Investitionen in den vergangene Jahren ein ordentlicher Stand erreicht. Und auch was die Größe des Geländes angehe, gebe es keinen Grund zur Klage. Platz zur Lagerung von Material sei ausreichend vorhanden.

Allerdings haben sich die Vorschriften für das ordnungsgemäße Lagern in den letzten Jahren erheblich verschärft. Der Straßenkehricht etwa darf nach Aussage von Matthias Remus nicht so einfach irgendwo abgekippt werden, sondern muss zum Schutz des Grundwassers bis zum Abtransport in Container gefüllt werden. Und auch für Grün- und Baumschnitt gebe es Lagerrichtlinien, die im Betriebshof nicht erfüllt seien. Kurz zusammengefasst: Der Investitionsbedarf ist groß.

Fahrplan soll erstellt werden

Aber wo anfangen? „Diese Entscheidung können wir Stadtverordnete nicht treffen“, sagte Karsten Ziehm ( FDP). Dazu fehle schlicht und einfach das Insiderwissen. Er forderte die Verwaltung auf, einen Fahrplan für künftige Investitionen zu erstellen. „Wir wollen wissen, was möglich ist auf dem Gelände, in welcher Zeit Verbesserungen erreicht werden können und was das kostet?“, so Ziehm.

Containerlösung ins Spiel gebracht

Corrado Gursch ( CDU) brachte eine Containerlösung ins Spiel. Es sei offenkundig, dass bei der Baracke, in der Büros, Aufenthaltsräume und Sanitäranlagen untergebracht sind, der Handlungsbedarf am größten sei. Beim Neubau einer Kita auf dem Scholl-Campus habe man sich für eine modulare Bauweise entschieden, mit der die Bauzeit erheblich verkürzt werden könne. Es sei doch sinnvoll, dies auch für den Betriebshof zu prüfen.

Betriebshofchef Yves Reimer vor der Unterkunftsbaracke. Quelle: Markus Kniebeler

Dem Befund, dass etwas geschehen muss – ob mit Containern oder ohne – wollte niemand widersprechen. Im Gegenteil. „Die Arbeit der Betriebshofmitarbeiter ist entscheidend für das Erscheinungsbild der Stadt“, sagte Jürgen Vogeler ( SPD). Da sei es das Mindeste, für eine angemessene Unterkunft zu sorgen.

Die Verwaltung werde den Auftrag annehmen und ein Konzept zur Modernisierung des Betriebshofes erstellen, versprach Matthias Remus.

Nicht zum Nulltarif

Dass es eine Modernisierung nicht zum Nulltarif geben wird, ist klar. Bereits vor knapp zehn Jahren habe man in der Verwaltung überschlagen, was ein neuer Sozialtrakt kosten würde und sei bei 340000 Euro gelandet, sagte Matthias Remus. Heute könne man getrost mit einer Verdopplung dieser Summe rechnen.

Selbst dabei dürfte es sich um eine sehr konservative Schätzung handeln. Der geplante Neubau des Bauhofs in Dallgow-Döberitz beispielsweise schlägt mit zwei Millionen Euro zu Buche.

Von Markus Kniebeler