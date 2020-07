Semlin

Einen Ortsvorsteher mit längerer Dienstzeit wird man im Havelland kaum finden. Seit dem Jahr 1993 führte Alfred Mantau die Geschicke seines Heimatortes Semlin. Im vergangenen Monat legte er das Ehrenamt aus gesundheitlichen Gründern nieder.

Bürgermeister Ronald Seeger hatte es sich nicht nehmen lassen, den 1941 Geborenen im Ortsbeirat persönlich zu verabschieden. Und nun wurde dem Lokalpolitiker eine weitere Würdigung zuteil. Alfred Mantau trug sich in das Ehrenbuch der Stadt Rathenow ein.

Dank für unermüdliches Engagement

Ronald Seeger dankte Alfred Mantau im Beisein seiner Familie herzlich für seine unermüdlich geleistete Arbeit und sein persönliches Engagement. „ Alfred Mantaus Engagement für Semlin und die Stadt Rathenow war und ist beispielhaft“, sagte Seeger. „Viele Dinge, die in den vergangenen Jahren in Semlin bewegt worden sind, wären ohne den Einsatz Mantaus nicht zustande gekommen.“

Mantau stand fast 27 Jahre seinem Heimatort vor. Außerdem war er von 2002 bis 2019 für die SPD Mitglied der Rathenower Stadtverordnetenversammlung.

Lokalpolitiker mit Leidenschaft

Er habe sich in seiner Amtszeit stets bemüht, den Ort voranzubringen, sagte Mantau jüngst im Gespräch mit der MAZ. Der Ausbau der touristischen Infrastruktur war ihm ein Herzensanliegen.

Aber mindestens ebenso leidenschaftlich setzte er sich dafür ein, den gesellschaftlichen Zusammenhalt im Dorf zu stärken. Neben den großen Veranstaltungen – Sommerfest und Drei-Seen-Lauf – gibt es für die Semliner Bürger eine Vielzahl von Möglichkeiten, sich zu treffen und auszutauschen.

Und eines ist in der langen Amtszeit des Ortschefs auch passiert. Das Dorf ist gewachsen: Als Alfred Mantau im Dezember 1993 als Ortsbürgermeister begann, gab es in Semlin 412 Einwohner. Heute sind es über 500. Längst nicht jeder Ort kann so eine positive Entwicklung verzeichnen.

