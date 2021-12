Allgemeinmediziner werden in und um Rathenow gebraucht

Rathenow/Premnitz

Für den Bürgermeister der Stadt Premnitz ist es „ein Lichtstreif“. Mit Beginn des zweiten Quartals 2022 wird in Premnitz ein Hausarztpaar eine Praxis im Gebäude der Diakonie in der Friedrich-Engels-Straße eröffnen.

Nachdem sich eine Hausärztin in den Ruhestand verabschiedet hatte, kommt diese Nachricht zur richtigen Zeit. Ein anderer Hausarzt hat seine Praxisstunden ausgeweitet. Zeit, um durchzuatmen. Denn insgesamt ist die Versorgung mit Allgemeinmedizinern im Westhavelland verbesserungswürdig.

Immer weniger

Seit 2016 hat die Kassenärztliche Vereinigung zwischen sechseinhalb und sieben Versorgungsaufträge in Premnitz. Nimmt man den gesamten Bereich Rathenow – also auch das Westhavelland – sieht es problematischer aus. 2016 gab es noch 29,5 Versorgungsaufträge – also gut 30 Hausärztinnen und Hausärzte. Das wurde immer weniger – auch weil in Landarztpraxen wie Nennhausen und Buschow keine Nachfolger gefunden wurden.

Inzwischen gibt es im Westhavelland 24,5 Versorgungsaufträge. „Das entspricht einem Versorgungsgrad von 90 bis 100 Prozent, sagt Christian Wehry. Er ist Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg. Das sagt wenig über die Zukunft.

Denn im Westhavelland sind viele Hausärzte über 60 Jahre alt und werden absehbar in den Ruhestand gehen. Neue Ärzte sind nicht in Sicht. Gibt es Gründe, sich nicht als Hausarzt im Westhavelland niederzulassen? „Das ist von höchst individuellen Entscheidungskriterien abhängig“, sagt Christian Wehry. „Dazu zählen beispielsweise auch Arbeitsmöglichkeiten für den Partner, Schul-, Kultur- und Sportangebote und auch der Anschluss an Straße und Schiene.“

Alarm in Premnitz

In Premnitz wurde Alarm geschlagen. Drei Vollzeitpraxen stehen zur Debatte, hieß es. Christian Wehry erläutert: „Ende des Jahres 2017 hat eine Hausarztpraxis in Premnitz geschlossen, die nicht nachbesetzt wurde.“ Im Jahr 2018 erfolgte die Anstellung eines weiteren Hausarztes (0,75 Versorgungsauftrag) am Medizinischen Gesundheitszentrum Premnitz.

Im Jahr 2020 hat eine angestellte Hausärztin im Medizinischen Gesundheitszentrum den Versorgungsauftrag um 0,25 reduziert, so dass seit dem Jahr 2017 insgesamt ein halber hausärztlicher Versorgungsauftrag in der Gemeinde Premnitz verloren gegangen ist. Dazu kam die Praxis von Allgemeinärztin Bärbel Zeller.

Wie bereits beschrieben, hat sich diese Situation mit dem neuen Arztpaar und den erweiterten Praxisstunden verändert. Mit verschiedenen Programmen soll bei Nachwuchsmedizinern das Interesse der Provinz geweckt werden. Die Kassenärztliche Vereinigung hat eine Koordinierungsstelle, die Jungmediziner an Praxen vermittelt, in denen die zum Hausarzt weitergebildet werden. Diese Ausbildungspraxen bekommen einen Förderzuschuss.

Noch mehr Möglichkeiten

Darüber hinaus können Studierende der Medizin im Rahmen eines Förderprogramms der Landesregierung ein Stipendium erhalten. Dafür verpflichten sich die Studierenden zu einer mindestens fünfjährigen ärztlichen Tätigkeit in ländlichen Regionen in Brandenburg. „Unter den aktuellen Stipendiaten haben sechs den Landkreis Havelland als potenzielles künftiges Tätigkeitsgebiet nach dem Studium genannt, darunter drei konkret die Stadt Rathenow“, weiß Christian Wehry.

Schließlich unterstützt auch der Landkreis Havelland Hausärzte, die sich neu im Kreis niederlassen. Aus einem freiwilligen Programm des Kreises erhalten sie Geld. Ebenso hat die Stadtverordnetenversammlung Premnitz ein Programm aufgelegt, mit dem Hausärzte, die sich niederlassen, 15 000 Euro bekommen.

Ärzte, die wie in Nennhausen und Buschow für einen Tag in der Woche Sprechstunden abhalten, lösen das Problem auf Dauer nicht. Insgesamt hatte die Kassenärztliche Vereinigung im vergangenen Herbst 12 Hausarztstellen ermittelt, die im Westhavelland unbesetzt sind.

Ob nun auch andere Städte und Gemeinden Premnitz gleichtun und Lockprämien für Allgemeinärzte auflegen, ist eine spannende Frage für das kommende Jahr. Ralf Teb-ling glaubt an den „Mitnahmeeffekt“ für seine Stadt. Allerdings sei für Allgemeinmediziner die Summe allein wahrscheinlich nicht der ausschlaggebende Anreiz, um irgendwo eine Praxis zu eröffnen.

Das macht der Kreis

Ähnlich ist es mit der Prämie des Landkreises. Anders, als der Zuschuss für Allgemeinmediziner in Premnitz, wird diese Prämie allen Ärzten gegeben, die sich niederlassen – also auch Fachärzten. In Nennhausen hat ein Allgemeinmediziner aus Stendal das Geld aber auch schon zurück gegeben. Er hatte es bekommen, um hinter dem Gemeindezentrum Premnitz Praxisräume anzubieten, die zeitweise besetzt sind.

Grundsätzlich gilt für alle im Westhavelland, die jetzt einen Arzt suchen, sich zunächst das Portal „Hausarztsuche“ auf den Internetseiten der Kassenärztlichen Vereinigung vorzunehmen. Das empfiehlt Christian Wehry. Darüber hinaus sei jeder Arzt verpflichtet, Patienten im Notfall zu helfen. Für Rezepte eignen sich auch die Akut-Sprechstunden in einigen Hausarztpraxen.

Gelingt es tatsächlich nicht, auf einem dieser Wege einen Hausarzt zu finden, könne man die Kassenärztliche Vereinigung anschreiben oder anrufen.

Von Joachim Wilisch