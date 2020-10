Rathenow

Vier Jahre ist es her, dass im Bauausschuss ehrgeizige Pläne zur Belebung eines verfallenden Backsteinensembles in Albertsheim vorgestellt wurden. Der Investor wollte den Dreiseithof an der Rhinower Landstraße/B 102 und das umliegende Gelände zu einem touristischen Anziehungspunkt mit Sportboothafen, Ferienwohnungen, gastronomischen Einrichtungen und einer Wohngemeinschaft für Senioren entwickeln. Doch nachdem die Pläne im Bauausschuss vorgestellt worden waren und sich baurechtliche Komplikationen abzeichneten, ließ der Eigentümer sein Konzept ruhen.

Neuer Anlauf zur Wiederbelebung

Nun gibt es einen neuen Anlauf zur Wiederbelebung der rund 4,5 Hektar großen Brache. Und nach derzeitigem Stand der Dinge dürfte eine Realisierung nicht so schwierig werden, wie es beim ersten Projekt der Fall war. Das jedenfalls ist die Einschätzung von Jens Hubald, Leiter der Sachgebietes Stadtentwicklung im Rathenower Rathaus.

Anzeige

Das neu geplante Vorhaben firmiert unter dem Titel „Albertinenhof“. Es sieht vor, auf dem Gelände eine Mischung aus Obst- und Gemüseanbau, Nutztierhaltung, Direktvermarktung und sanftem Tourismus zu etablieren.

Ferienwohnungen und Hofladen

Kernzelle des Albertinenhofs wird nach Auskunft von Sophia Dehn, die das Konzept entwickelt hat, der historische Dreiseithof, der zu diesem Zweck saniert werden soll: Ein Flügel des Komplexes soll zu Ferienwohnungen umgebaut werden. In einem anderen Stallgebäude finden ein Café und ein Hofladen Platz.

In dem Gebäude vorne rechts könnte der Hofladen eingerichtet werden. Quelle: Markus Kniebeler

Außerdem soll eine Eventscheune entstehen, die für Feste und Veranstaltungen angemietet werden kann. Und schließlich wird Platz für so genannte Co-Working-Spaces sein, in dem junge Unternehmer und Kreative sich ihren Traum von der Arbeit auf dem Land erfüllen können.

Stall und Lagergebäude

Die Gebäude, die im Norden des Hofes liegen, sind für landwirtschaftliche Nutzung vorgesehen. Ein Winterstall für die Hoftiere ist geplant, außerdem wird es Lagermöglichkeiten für Geräte, Futter sowie ein Gewächshaus geben.

Auf den Flächen rund um die Gebäude soll unter anderem jenes Obst- und Gemüse angebaut werden, das später im Hofladen angeboten wird. Außerdem sind Blumenwiesen und Tierweiden auf dem Plan erkennbar, der im Bauausschuss am Dienstagabend vorgestellt wurde.

Ort für Erholung und Naturerfahrung

Man wolle den Albertinenhof zu einem „Ort für Erholung, Naturerfahrung und nachhaltige Bildung“ entwickeln, heißt es im Nutzungskonzept, das Sophia Dehn entwickelt hat. „Urlauber und Tagestouristen sollen die Möglichkeit haben, in charmanten Ferienappartements zu übernachten und den Hofladen/das Hofcafé zu besuchen.“ Der Albertinenhof könne als Anschauungs- und Lernobjekt für Bürger, Schüler und Auszubildenden dienen. Ziel sei es, Themen wie Gartenbau, Nutzpflanzenvielfalt und Naturschutz anschaulich zu präsentieren.

Jens Hubald, stellvertretender Bauamtsleiter, befürwortet die Albertinenhof-Pläne. Quelle: Bernd Geske

Die Marina-Pläne und die Senioren-WG aus dem ersten Plan spielen in dem neuen Konzept indes keine Rolle mehr. „Damit wurden zwei große Problemfelder abgeräumt“, sagt Jens Hubald. Bei der Marina habe es wasserrechtliche Hürden gegeben, die Seniorenwohnungen wären mit der Vorgabe kollidiert, dass im Außenbereich – um einen solchen handelt es sich bei dem Areal – keine dauerhafte Wohnnutzung etabliert werden soll.

Die Kombination aus landwirtschaftlicher Nutzung und sanftem Tourismus hingegen sei im Außenbereich bestens aufgehoben, so Hubald. Aus Sicht der Verwaltung spreche nichts gegen die Pläne. Im Gegenteil. „Das Vorhaben kann zu wirtschaftlichen und touristischen Belebung der Region einen wichtigen Beitrag leisten.“

Zustimmung der Stadtverordneten

Das sahen am Mittwochabend auch die Rathenower Stadtverordneten so. Mit großer Mehrheit beschlossen sie die Aufstellung des Bebauungsplans „Albertinenhof“. Nun folgt das übliche Verfahren, in dessen Verlauf die Träger öffentlicher Belange um ihre Stellungnahmen gebeten werden.

Übrigens wird die Stadt – wie in solchen Fällen üblich – den Investor verpflichten, die Kosten des B-Plan-Verfahrens zu tragen. Wie lange dieses dauert, ist schwer vorauszusagen. Mit dem ersten Spatenstich wird vor Ende des kommenden Jahres erfahrungsgemäß aber kaum zu rechnen sein.

Von Markus Kniebeler