Altes DRK-Haus in Rathenow hat einen neuen Besitzer

Rathenow

Das schon etwas betagte Gebäude, in dem seit vielen Jahren das Deutsche Rote Kreuz ( DRK) in Rathenow zu finden war, ist jetzt rundum saniert und neu gestaltet. Das DRK hat das Grundstück verkauft. Dadurch ergab sich für die Rotter Immobilien-Verwaltung die gute Gelegenheit, ihre beengt gewordenen Räume an der Brandenburger Straße in Rathenow zu verlassen und den neuen Sitz komplett nach eigenen Vorstellungen zu gestalten.

„Wir hatten schon lange nach einem Standort gesucht“, sagt Mario Rotter. Da er bereits seit 2008 mit Wolfgang Mehrwald vom Märkischen Immobilienkontor unter einem Dach zusammenarbeite, habe er durch ihn von den Verkaufswünschen des DRK erfahren. Die Lage sei gut und der Preis fair gewesen, darum habe er sich zum Kauf entschlossen. Zum Jahresbeginn ist die Firma nun dort eingezogen.

Das neu gemachte Haus in der Paracelsusstraße 1a – früher Forststraße 50. Quelle: Bernd Geske

Die Rotter Immobilien-Verwaltung sei in den letzten Jahren enorm gewachsen, berichtet der Chef. Derzeit verwalte sie über 1100 Wohn- und Geschäftseinheiten. Darunter seien auch das Gesundheits- und Familienzentrum in Premnitz sowie weitere medizinische Einrichtungen in Rathenow und Brandenburg/Havel. Drei Personen sind derzeit in der Verwaltung tätig, teilt Mario Rotter mit, dazu gehöre auch seine Ehefrau Jana.

Seit 2016 bietet die Firma auch Dienstleistungen an, wie Reinigung, Grünschnitt, Winterdienst und Hausmeisterarbeiten. Zum 1. April wird dieser Bereich von drei auf vier Beschäftigte wachsen. Im Bereich Dienstleistungen gebe viel zu tun, erklärt Mario Rotter, das sei ausschlaggebend für den Umzug und die Expansion gewesen. Durch die gute Zusammenarbeit mit dem Architektenbüro von Carmen Euen und der Rampf Bau GmbH sei es möglich geworden, das alte Gebäude maßgeschneidert umzubauen.

150 Quadratmeter Platz

Die Geschäftsräume der Rotter Immobilien-Verwaltung sind jetzt 150 Quadratmeter groß. Natürlich ist Wolfgang Mehrwald mit dem Immobilienkontor mit umgezogen. Die Versicherung Debeka ist als Mieter weiter geblieben. Es gibt noch eine 100 Quadratmeter große Wohnung, die schon vermietet ist. Zwei weitere Büroräume werden ab 1. April vermietet sein.

Die Rotter Immobilien-Verwaltung hat jetzt die Anschrift Paracelsusstraße 1a, obwohl doch das DRK dort im gleichen Gebäude früher unter der Adresse Forststraße 50 logierte. Das liegt daran, dass das Grundstück geteilt worden ist. Der vordere, unbebaute Teil, zur Forststraße hin, hat die alte Anschrift behalten. In naher Zukunft sollen dort zwei Wohnhäuser errichtet werden.

Von Bernd Geske