Rathenow

In Amerika ist der Superbowl das größte Sportereignis des Jahres. Millionen Menschen fiebern dem Sport und Medien-Spektakel in der Nacht von Sonntag zu Montag entgegen. Am 14. Februar um 0.30 Uhr startet das Highlight der NFL-Saison im SoFi Stadium in Kalifornien zwischen den Cincinnati Bengals gegen die Los Angeles Rams. Einer, der ein leidenschaftlicher Fan dieses Sports ist, ist Ronny Kraatz aus Rathenow.

Er hat selbst American Football gespielt und ist jetzt Trainer bei den Rathenower Racoons. Eigentlich veranstaltet Ronny Kraatz in seinem Restaurant American Monster immer eine Superbowl-Party. Das hat er in diesem Jahr nicht vor. Dafür ist ihm die Ansteckungsgefahr zu groß. „Die Superbowl-Partys waren immer extrem gut besucht. Die Leute stehen dann dicht an dicht gedrängt. Das möchte ich in diesem Jahr vermeiden.“

Party zu Hause auf dem Sofa

Nun wird es sich Ronny Kraatz „mit zwei Freunden zu Hause auf dem Sofa gemütlich machen. Mit Rips und passendem Knabberzeug werde ich den Cincinnati Bengals die Daumen drücken. Ich freue mich auf ein schönes spannendes Spiel mit tollen Pässen und vielen Touchdowns“.

Eigentlich ist die Lieblingsmannschaft des Superbowl-Fans die Philadelphia Eagles. Doch die schafften es nicht ins Finale. Der Superbowl ist dieses Jahr auch so besonders, da zwei eigentliche Außenseiter-Teams es geschafft haben, sich gegen die Favoriten durchzusetzen. Die NFL besteht aus 32 Teams, die in der National Football Conference (NFC) und der American Football Conference (AFC) organisiert sind. Die Sieger der beiden Conference spielen dann im Superbowl gegeneinander.

Der Superbowl ist das größte Sportereignis im Jahr in Amerika. Quelle: Ronny Kraatz

„Das waren schon zwei tolle Conference-Spiele mit Überraschungen. Ich habe beide gesehen. Gleich das erste Spiel zwischen den Cincinnati Bengals und den Kansas City Chiefs war ein Kracher. Erst sah alles so aus, als ob der Favorit aus Kansas klar in den Superbowl einzieht. Sie führten zur Halftime klar. Nach der Halftime drehten die Bengals dann das Spiel und gewannen.“

Auch im zweiten Spiel zwischen den San Francisco 49ers und den Los Angeles Rams gewann der Außenseiter die Los Angeles Rams. So haben es diesmal zwei Mannschaften geschafft, mit denen kaum einer gerechnet hatte.

Spektakuläre Show in der Halbbzeitpause

Spektakulär wird es auch in der Halbzeit-Pause zugehen. Dann werden die Superstars wie Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre und Kendrick Lamar sowie die Sängerin Mary J. Blige ein musikalisches Feuerwerk abbrennen. Für Ronny Kraatz und seine Fotoballfreunde wird das weniger interessant sein. Sie wollen tolle Spielzüge, viele Touchdowns und Field Goals sehen.

Wenn Ronny Kraatz vom American Football erzählt, ist er voll in seinem Element. Dann fallen Wörter wie Interception, Backfield, Blind Side, Line of Scrimmage oder er spricht von einem Playbook. Das ist für viele Laien kaum verständlich. Auch mit den Spielerpositionen wie Quarterback, Running Back oder Wide Receiver kann nicht jeder etwas anfangen. Wer sich aber für American Football interessiert, dem steht Ronny Kraatz gerne zur Verfügung und gibt etwas Regelkunde.

Superbowlecke in Kittys Candy World. Quelle: privat

Kleine Regelkunde vom Fan

„Wer Lust hat, und wenn sich fünf Leute finden, die es möchten, erkläre ich ihnen gerne die Begriffe beim American Football. Das Playbook ist übrigens eine Ansammlung der unterschiedlichen Spielzüge, die jeweils in der Offense und Defense zur Anwendung kommen“, so Ronny Kraatz. Wer jetzt Lust auf den Superbowl 2022 bekommen hat, sollte schon mal ordentlich vorschlafen. Schon um 20.15 Uhr beginnt auf ProSieben Maxx die Vorberichterstattung. Ab 23.05 Uhr übernimmt dann der Sender ProSieben, der auch ab 0.30 Uhr das komplette Spiel überträgt.

Eine lange Nacht – am besten natürlich mit den passenden Accessoires, Speisen und jede Menge Knabberzeug. In Kittys Candy World hat Katharina Mirsch eine Superbowl-Ecke mit Knabberzeug und Süßigkeiten vorbereitet. Hier kann man sich für die Nacht der Nächte mit allem versorgen für das richtige Feeling auf dem Sofa.

Von Jürgen Ohlwein