Rathenow

Die Rathenower Havellandhalle ist am Freitagabend voller Testosteron. Gut 30 Männer stehen auf einem Haufen und recken die Fäuste in die Mitte. Aus allen Kehlen ertönt der Schlachtruf der Mannschaft: „One, two, three Raccoons!“ Danach geht es gleich zur Sache. Das Training der American-Football-Mannschaft ist hart: Liegestützen, Sprints und Wurf-Übungen im schnellen Wechsel.

Der Ton der Trainer ist rau, aber herzlich – die Stimmung ist gut. Das Team wirkt eingespielt und vertraut. Dabei ist der Verein der Rathenow Raccoons eigentlich noch gar nicht gegründet: „Im Herbst haben wir die Gründung eines eigenständigen Vereins in Rathenow beschlossen“, sagt Ronny Kraatz, Head-Coach und Chef des Teams.

Kraft und Koordination sind bei American Football gefragte Fähigkeiten. Quelle: Till Eichenauer

Bis Mitte Februar soll alles in trockenen Tüchern sein. Für Kraatz kann es gar nicht schnell genug gehen. „Wir wollen gleich im Mai voll in die neue Saison einsteigen.“ Der Trainer hat früher selbst Football bei den Red Eagels in Brandenburg/Havel gespielt, ist dann aber nach kurzer Zeit wegen einer Verletzung auf die Trainerbank gewechselt.

„Wir haben dann erst ein paar Jahre das Jugend-Training der Red Eagles in Rathenow gemacht. Aber jetzt haben wir uns entschieden, ein eigenes Team mit eigenem Verein hier in der Stadt aufzubauen“, sagt Ronny Kraatz, der nicht nur den US-Sport liebt, sondern sich auch mit seinem American Diner Restaurant in Rathenow den Vereinigten Staaten kulinarisch verschrieben hat.

American Football ist vielseitig. Für die unterschiedlichen Spieler-Positionen braucht es unterschiedliche Fähigkeiten. Quelle: Till Eichenauer

Für den Sport sei es gut, ein weiteres Football Team in der Region zu haben, sagt Mandy Rudolf, die zukünftige Vorsitzende des Vereins. „Neben Brandenburg sind die nächsten Vereine in Beelitz, Potsdam und Magdeburg zu finden. Um aber in der kommenden Saison antreten zu können, müssen wir mindestens 25 Spieler verpflichten, besser wären 30.“

Rund 20 Footballer haben die Rathenower schon. Um die Sportler zu rekrutieren, hat der Verein in den sozialen Medien um neue Spieler geworben und zu einem sogenanntes Try-Out, also einem Probetraining, eingeladen. Mandy Rudolf ist begeistert über die große Resonanz auf den Aufruf. „Heute sind elf Interessierte gekommen, die den Sport ausprobieren wollen. Wir hoffen natürlich, dass wir die Neuen begeistern und sie dabei bleiben.“

Der Head-Coach Ronny Kraatz ist einer von sechs Trainern im Team. Quelle: Till Eichenauer

Einer der Neugierigen ist Tony Buttler. Der 23-Jährige ist zwar footballbegeistert, kennt den Sport bisher aber nur aus dem Fernsehen. Er hat eine knappe Stunde Fahrt von Brieselang aus auf sich genommen, um heute dabei zu sein. „Ich habe mir mit Freunden schon seit ein paar Jahren den Super-Bowl angeschaut. Aber jetzt wollte ich es selbst einmal ausprobieren.“

Unterstützung durch Trainer und Spieler aus Berlin

Und die neuen Spieler bekommen auch gleich etwas geboten. Die Rathenow Raccoons haben erfahrene Spieler und Trainer aus Berlin verpflichtet, die das Team im Aufbau unterstützen. Lukasz Kroll, ist seit über 20 Jahren im American Football aktiv. „Die Idee ist, dass ich in Rathenow der Coach der Coaches bin und helfe, die Saison zu planen.“

Als Trainer der Berlin Kobra Ladies hat der 46-Jährige zuletzt im Jahr 2019 mit dem Damen-Bundesligaverein den deutschen Meistertitel gewonnen, wo er Ronny Kraatz kennengelernt hat, der ihn für seinen neuen Verein begeistern und zum Mitmachen bewegen konnte. Und auch in Rathenow sieht er Aussicht auf Erfolge: „Es ist etwas Besonderes, hier dabei zu sein. Das Einzugsgebiet ist sehr groß und dadurch haben wir jede Menge Potenzial gute Spieler zu finden.“

Von Till Eichenauer