Nennhausen

Das Biberburg-Logo mit den bekannten drei Optikpark-Bibern – kostümiert als Arzt, Clown und Polizist – befindet sich an Geschäften, Büros und Einrichtungen und zeigt Kindern, das sie in einer Notsituation hier Hilfe finden.

Am Mittwochvormittag unterzeichnete die Amtsdirektorin Ilka Lenke eine Vereinbarung zur Hilfe für Kinder in Notsituationen. Insgesamt gibt es 167 Biberburgen im Westhavelland. Nun gehört auch das Amt Nennhausen dazu.

„Ich habe in der Amtsausschusssitzung am 19. Oktober Grünes Licht für die Unterzeichnung der öffentlich rechtlichen Vereinbarung, Biberburg zu werden, bekommen. Jetzt sind wir auch Anlaufstelle für Kinder in Notsituationen“, erklärte dazu Ilka Lenke.

Auch Kindergärten und Hort sind Biberburg

Auch die drei Kindergärten im Amtsbereich und der Hort der Grundschule Nennhausen werden zur Biberburg. „Wir haben mit den Kitaleiterinnen gesprochen und alle waren sofort einverstanden. Auch die zwei Jugendclubs des Amtes in Kotzen und Nennhausen unterstützen das Projekt Biberburg“, so Ilka Lenke.

Biberburgen können die Jugendclubs nicht werden, da sie sonst jeden Tag geöffnet haben müssten. Das ist Bedingung.

Ilka Lenke und Christine Schneider vor dem Biberburgenaufkleber am Amt Nennhausen. Quelle: Jürgen Ohlwein

Die Unterstützung erfreut natürlich ganz besonders Projektleiterin Christine Schneider vom Bündnis für Familie Westhavelland. „Biberburgen sind sehr wichtig. Sie bieten Schutz für Kinder in Notlagen. Sie agieren als Schutzräume oder bieten einfach nur schnelle Hilfe an“, so Christine Schneider.

Geschultes Personal in den Biberburgen

Egal, ob das Kind sich verlaufen hat oder von jemandem verfolgt wird, sich verletzt hat oder vielleicht auch nur den Bus vepasst hat, in einer Biberburg findet es Hilfe. Jede Biberburg hat geschultes Personal, einen Erste-Hilfe-Koffer und die wichtigsten Telefonnummern.

Viele Kinder kennen das Biber-Logo und seine Bedeutung schon. „Eine Mitarbeiterin von uns hat ihrer Tochter, die in die zweite Klasse geht, erzählt, dass unser Amt jetzt auch Biberburg wird. Die Tochter hat der Mutter gleich alles über die Biberburgen erzählt“, so Ilka Lenke.

Damit die Kinder auch Bescheid wissen, was es mit dem Hilfsprojekt auf sich hat, gibt es sogenannte Burgwächter. Sie gehen einmal im Jahr in ihrer Region an Schulen und Kitas und klären die Kinder auf, was das Schutzangebot bedeutet.

Vivien Skowronek ist neue Burgwächterin der Biberburgen im Amt Nennhausen. Quelle: Jürgen Ohlwein

Vivien Skowronek neue Burgwächterin

„Leider haben wir in Nennhausen keinen Burgwächter mehr. Das ist sehr schade“, erzählt Christine Schneider. Da meldet sich Vivien Skowronek zu Wort. „Ich würde die Aufgabe der Burgwächrterin übernehmen“, erklärt die Sachgebietsleiterin für Kita, Schule und Jugendarbeit Vivien Skowronek.

Christine Schneider freute sich sehr und erklärte, dass sie mit Vivien Skowronek die erste Veranstaltung gemeinsam durchführen würde. „So sehen sie gleich, nach welchem Konzept ich arbeite“, so Christine Schneider. Natürlich hat die Projektleiterin auch ein ganzes Paket an Informationsmaterial mit gebracht. Dazu zählen Aufkleber, Flyer und Ausmalbilder.

Biberburgen-Aufkleber. Quelle: Jürgen Ohlwein

Der Verein Sonnenkind hat in Zusammenarbeit mit dem Bündnis für Familie Westhavelland das Projekt Biberburg-Kind ins Leben gerufen. Das Projekt können die Kitas und Schulen selbst umsetzen.

Wenn das Kind die Biberburg kennt, kann es ,,Biberburg-Kind’’ werden. Zum Projekt besuchen die Kinder eine Feuerwache, eine Rettungsstelle, machen einen kleinen Erste-Hilfe-Kurs oder entwickeln Strategien zur Gewaltvermeidung. Am Ende des Projektes erhält jedes Kind eine Urkunde ,,Ich bin ein Biberburg-Kind’’ und einen Anstecker. Im Amt Nennhausen gibt es insgesamt elf Biberburgen.

Von Jürgen Ohlwein