Einbrecher gesteht unter Tränen und muss ins Gefängnis

Rathenow

Vor dem Rathenower Amtsgericht wurde am Dienstag der 22-Jährige Marius F. wegen Wohnungseinbruch und Diebstahl zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten verurteilt.

Zuvor hatte der junge Rumäne gestanden, dass er am 9. August 2019 in ein Wohnhaus in Friesack eingebrochen war und Bargeld sowie Schmuck gestohlen hatte.

Anzeige

In Handschellen und mit Mundschutz wurde Marius F. am Morgen aus der Untersuchungshaft zur Verhandlung gebracht. Mit tief gesenktem Kopf und unter Tränen hörte er dem Staatsanwalt zu, der noch einmal den Tathergang schilderte.

1890 Euro Bargeld gestohlen

Demnach hatte der Angeklagte den Einbruch mitten am Tag in der Zeit zwischen 11 und 12 Uhr verübt. An dem Fenster, durch das Marius F. in das Wohnhaus eindrang, konnte später die Spurensicherung den Abdruck seines Daumens sichern.

Innerhalb einer Stunde durchsuchte er das Haus, fand 1890 Euro in bar und mehrere Schmuckstücke. Wie F. dem Schöffengericht erklärte, habe er anschließend einen Teil des Geldes verspielt.

„Den Rest gab er für Kleidung, Alkohol, Drogen aus“, übersetzte eine Dolmetscherin die Aussagen des Angeklagten dem Gericht.

Beute in Drogen investiert

Den Schmuck verkaufte Marius F. nach eigenen Angaben noch am selben Tag für 300 Euro an einen Dealer in Berlin. Davon investierte er 50 Euro in Drogen, den Rest nahm er in bar entgegen.

Mehrfach fragte Richter Robert Ligier nach, ob Marius F. den Einbruch allein verübt habe, was der 22-Jährige immer wieder beteuerte. F. betonte auch wiederholt, dass er die Tat bereue und nun Dank seiner Verlobten sein Leben ändern wolle.

Der Staatsanwalt und das Schöffengericht zeigten sich dennoch skeptisch. Auch, weil Marius F. nicht erklären konnte, warum er ausgerechnet in ein Haus in Friesack eingebrochen war, obwohl er sich nach eigener Aussage nur in Berlin aufhielt und dort stets nach Arbeit auf dem Bau suchte.

Vor der Tat getrunken und Marihuana geraucht

Er habe Probleme gehabt und sich einsam gefühlt, was er wiederum mit Alkohol, Drogen und Glücksspiel zu kompensieren versuchte. Auch an dem Tag des Einbruchs habe er zuvor bereits zwei Bier getrunken und Marihuana geraucht.

Er sei mit dem Zug nach Friesack gefahren, um dort nach Arbeit zu suchen. An dem Wohnhaus sei er nur zufällig vorbeigekommen. Dabei habe er das angeklappte Fenster entdeckt.

Da es keine Zeugen für die Tat gab, musste sich das Gericht für die Urteilsfindung an den Aussagen des Angeklagten orientieren.

Marius F. bleibt in Haft in Wulkow

Die Staatsanwaltschaft plädierte zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Der Verteidiger sprach sich für eine Strafe von weniger als zwei Jahren aus, da nur so die Chance auf eine Bewährungsstrafe besteht.

Diese verwehrten Robert Ligier und seine beiden Schöffen. Sie verurteilten Marius F. nach fast drei Stunden zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und zwei Monaten. Außerdem muss er den entstandenen Schaden begleichen. Dabei setzte das Gericht für den Schmuck das Fünffache der von F. erzielten Verkaufssumme an.

Unter anderem begründete Ligier das Urteil damit, dass F. die Tat beging, obwohl er wusste, dass ihm damals eine Verhandlung wegen Raub und Körperverletzung in Berlin kurz bevorstand.

Härtere Strafen für Einbrecher

Marius F. wurde nach der Verhandlung wieder abgeführt und zurück in die Justizvollzugsanstalt Neuruppin-Wulkow gebracht.

2017 hatte die Bundesregierung eine Gesetzesänderung beschlossen, um das Strafmaß für Einbrecher anzuheben. Für den Einbruch in eine Privatwohnung gilt nun eine Mindeststrafe von einem Jahr Haft.

Das entsprechende Gesetz trat am 22. Juli 2017 in Kraft. Der Strafrahmen reicht damit von einem Jahr bis zehn Jahren Freiheitsstrafe. Die Möglichkeit, von der Mindeststrafe nach unten abzuweichen, gibt es nicht mehr.

Von Christin Schmidt