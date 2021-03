Amtsgericht Rathenow verhandelt tödlichen Unfall

Rathenow

Obwohl an der Unfallstelle das Überholen verboten war und die Straße wegen einer Kurve nicht einzusehen war, überholte die Frau einen Traktor, der vor ihr unterwegs war. Auf der anderen Straßenseite kam ihr ein Fahrradfahrer entgegen, mit dem sie zusammenstieß. Der Radfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er wenige Stunden später diesen Verletzungen erlag.

Beliebter Premnitzer

Diesem Unfall wurde deshalb besondere Aufmerksamkeit zuteil, weil das Opfer der beliebte Premnitzer Kommunalpolitiker Wolfgang Hundt war. Er war begeisterter Radsportler und baute in der Flüchtlingshilfe 2016 eine Fahrradwerkstatt für Asylbewerber in Premnitz auf, die er seitdem betreute. Drei Vereinsmitgliedern im Rad-Team Rathenow, die als Flüchtlinge nach Deutschland kamen, besorgte er ein Sportrad.

Mitglieder des ADFC stellten später – auch in Erinnerung an Wolfgang Hundt ein Geisterfahrrad auf. Die weißen Geisterräder erinnern an verunglückte Fahrradfahrer.

Schnell anberaumt

Wolfgang Hundt war auch einer der führenden Köpfe der Deutsch-Französischen Gesellschaft Premnitz.

Der Prozess vor dem Amtsgericht Rathenow ist relativ schnell anberaumt worden. Fahrlässige Tötung ist nach Paragraf 222 des Strafgesetzbuches zu bewerten. Der Strafrahmen bewegt sich zwischen Geldstrafe und Gefängnis bis zu fünf Jahren.

Von Joachim Wilisch