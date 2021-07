Angelexperte Thomas Müller berät in Rathenow andere Angelfreunde – er weiß, was wo an den Haken geht

Rathenow

Einmal im Urlaub angeln. Diesen Wunsch haben viele Menschen. Einen Fischereischein und eine Anglerprüfung möchte man aber für die kurze Urlaubszeit nicht machen. Im Land Brandenburg ist es möglich auch ohne Fischereischein und Anglerprüfung zu Angeln. Allerdings gilt es dabei einiges zu beachten. Nach dem Fischereigesetz ist Personen der Fischfang mit der Friedfischhandangel erlaubt.

Zu den herkömmlichen Friedfischen gehören neben Plötze, Rotfeder, Brasse und Güster auch der Karpfen. Wer es eine Nummer größer möchte, der kann sich auch an das Karpfenangeln heranwagen. Karpfen sind ebenfalls Friedfische. Große Karpfen zu fangen ist aber eine Angelkunst für sich und gar nicht so einfach.

Mit einer Haselnussrute fing alles an

Einer, der sich nicht nur mit den Gesetzmäßigkeiten beim Angeln auskennt, sondern auch weiß, wie man große Fische an die Angel bekommt, ist Thomas Müller. Der 40-jährige Angelexperte aus Rathenow betreibt in der Großen Hagenstraße 25 ein Angelgeschäft. Schon als Kind entdeckte er seine Leidenschaft fürs Angeln.

Die richtige Pose für den richtigen Fisch. Quelle: Jürgen Ohlwein

„Ich bin direkt an der Havel aufgewachsen. So kam ich recht früh mit dem Thema Angeln in Berührung. Mein Opa, selbst ein leidenschaftlicher Angler, hat mir damals mit Rat und Tat zur Seite gestanden“, sagt Thomas Müller. Von ihm habe er viel gelernt. Es fing mit einer Haselnussrute an. „Mit sieben Jahren bin ich in den Deutschen Anglerverband (DAV) eingetreten.“

Thomas Müller bereits bei seinen Angelausflügen ganz Europa

Von da an wurde die Leidenschaft immer intensiver. „Mit dem ersten eigenen Geld unternahm ich immer größere und längere Angelausflüge. Ich war fast jeden Tag und oft auch nachts am Wasser. Das Angeln wurde für mich ein pures Naturerlebnis“, so Thomas Müller.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Neben den Gewässern im Havelland bereist Thomas Müller bei seinen Angelausflügen ganz Europa. „Meine Touren gingen vom Norden in Norwegen bis in das südliche Italien. In Italien hatte ich auch meinen größten Fang, einen 2,44 Meterlangen Wels. In der Havel war mein größter 1,99 Meter.“

2006 hat er seinen Traum verwirklicht

Irgendwann wuchs dann bei ihm der Wunsch nach einem eigenen Angelgeschäft. 2006 ging der für ihn durch Fishing Pro Brandenburg in Erfüllung. Durch seine Erfahrung beim Angeln konnte er die Kunden individuell beraten. So wuchs ein fester Kundenstamm heran. Schließlich musste er sich vergrößern und zog 2013 in die Großen Hagenstraße 25. Das Angelfieber hat Thomas Müller trotz Geschäft aber nie losgelassen. „Nach Feierabend, wenn ich das Geschäft abgeschlossen habe, geht es zwei bis dei Mal die Woche zum Angeln.“

Thomas Müller berät gerne bei der Wahl der richtigen Angelrolle. Quelle: Jürgen Ohlwein

Im Geschäft des Angelexperten gibt es alles für große und kleine Angler. Für Profis und für Anfänger. So kann ein Anfänger ein komplettes Angelset aus Stippe mit Vorfach, Kecher und Köder schon für 20 Euro bekommen. Ideal für die kleine Urlaubsangeltour. Allerdings sollte man dann auch gleich eine Angelkarte dazu kaufen. Ohne könnte es sonst teuer werden.

Wer Friedfischköder benutzt braucht nur eine Angelkarte

Das Angeln ist ab dem vollendeten achten Lebensjahr erlaubt. Für die Angelkarte zahlt man je nach Dauer für einen Tag 15 Euro, für eine Woche 40 Euro, für einen Monat 70 Euro und für ein Jahr 145 Euro. Kinder bis 18 Jahre zahlen eine Jahresgebühr von 17,50 Euro. Dazu kommt für Erwachsenen noch eine Fischereiabgabe von zwölf Euro im Jahr. Bei Kindern beträgt die Abgabe 2,50 Euro. Angelkarten gibt es bei Fischern, dem Landesanglerverband, Angelvereinen, Zeltplatzverwaltungen, Tourismusinformationen und in Angelläden wie dem von Thomas Müller.

Wichtig ist, dass man die Angelkarte mit eingeklebter Fischereifreigabe und ein Personaldokument dabei hat. Geangelt werden darf mit zwei Friedfischangeln. Dabei spielt die Art der Angel ob Stippe oder Wurfroute keine Rolle. Wichtig ist das man Friedfischköder benutzt. Dazu zählen zum Beispiel Teig, Maden und Würmer. Raubfischköder und Spinner oder jede Art von Fleisch und Lebendköder sind für diese Angelkarten Tabu.

Auch Barsche und Hechte beißen zuweilen auf Würmer an

„Das heißt aber nicht, dass man mit etwas Glück nicht doch einen Raubfisch fangen könnte. Fische halten sich nun mal nicht an Regeln“, sagt Thomas Müller. So kann es passieren, dass auch mal ein Barsch oder Hecht auf einen Wurm anbeißt. Dann darf man ihn mitnehmen. Natürlich muss dabei auch das Mindestmaß und die Schonzeit der Fische beachtet werden“, so Thomas Müller Geangelt werden darf in den auf der Angelkarte angegebenen Gewässern. Das sind über 90 Prozent der Gewässer im Havelland. Ausgeschlossen sind Vereinsgewässer oder private Fischteiche.

Für mich ist Angeln mehr als eine Leidenschaft. Für mich ist es eine Lebensphilosophie. Wen erst einmal das Angelfieber gepackt hat, der kommt davon nicht so schnell wieder los“, erzählt Thomas Müller.

Von Jürgen Ohlwein