Stechow

Angelika Trömmner, geborene Schaupp, ist 65 Jahre und Rentnerin. Sie lebt mit ihrer Familie in Stechow. Zu ihrer großen Leidenschaft gehört das Kochen und Backen. Sie kocht aber nicht irgendwelche Gerichte, sondern nach den Rezepten ihrer Großeltern und Eltern. Diese kamen 1945 mit zwanzig weiteren Familien aus Bessarabien nach Stechow. Was Angelika Trömmner noch bis heute leidenschaftlich praktiziert, sind die kulinarischen Traditionen aus der Heimat ihrer Großeltern und Eltern.

Eltern der Stechowerin kommen aus Bessarabien

„Meine Eltern kommen aus Bessarabien. Mein Vater aus Alexandrowka heute Burlacu in Moldawien und meine Mutter aus Neu-Elft heute Novoseliwka in der Ukraine. Viele denken, Bessarabien hat was mit Arabien zu tun. Das stimmt aber nicht. Bessarabien ist ein Landstrich am Schwarzen Meer. Dort warb Zar Alexander I. im Jahr 1813 gezielt Siedler mit Versprechungen wie Landschenkung, zinslosen Krediten, Steuerfreiheit, Selbstverwaltung, Religionsfreiheit und Freiheit vom Militärdienst. So siedelten sich auch meine Ururgroßeltern aus dem Schwabenland dort an“, so Angelika Trömmner.

„Wir sind eine große Familie. Meine Großeltern hatten neun Kinder. Wir waren sechs Geschwister. Drei Jungs und drei Mädels. Bei uns zu Hause wurde viel schwäbisch gesprochen. Das sorgte bei den eingeheirateten Partnern oft zu Verwirrungen. Wenn jemand sagte, hol doch mal das Blechle, dann war der Wassertopf gemeint“, so Angelika Trömmner.

Geselligkeit in der Großküche der Eltern

„Familie und Gemeinschaft war schon für meine Großeltern und meine Eltern immer sehr wichtig. Das zeigte sich auch beim Kochen. Wenn meine Eltern heimatliche Gerichte gekocht haben, war immer viel los in der Großküche. Da kamen Freunde, Verwandte und Nachbarn. Die Männer saßen dann in der Küche und haben bei einem Schnäpperkin alte Geschichten erzählt. Manchmal wurde auch gesungen. Wir Mädels haben dann immer beim Kochen geholfen. Das hat Spaß gemacht und war auch sehr spannend“, erzählt Angelika Trömmner.

Das Lieblingsgericht von Angelika Trömmner sind Knöpfle. Ein leckeres Gericht, das auch die ganze Familie Trömmner gern isst, sind Strudla. Eine Mehlspeise und das Nationalgericht der Bessarabier.

Rezept für Strudla

„Für Strudla werden aus Wasser, Mehl, Salz und Ei ein Teig geknetet, der anschließend ruht. Dann wird der Teig papierdünn ausgezogen und wie Blätterteig zusammengefaltet. In einer Pfanne werden Kartoffeln mit Zwiebeln angebraten. Die Strudla werden dann darauf gelegt und gedämpft. Auf die Pfanne kommt ein Deckel der beschwert wird. Wenn es anfängt zu knistern und es brandrüchig wird, sind die Strudla fertig. Dazu gibt es Gulasch oder Hahnafleisch (Hühnerfleisch). Ich reiche dazu immer ein Glas Milch“, erklärt Angelika Trömmner.

Die Traditionen ihrer Großeltern und Eltern lebt Angelika Trömmner auch mit ihrer Familie weiter. So ist der familiäre Gemeinschaftssinn ein wichtiger Punkt bei den Trömmners.

Alle Geschwister wohnen in Stechow

So wohnen alle Geschwister der leidenschaftlichen Köchin auch in Stechow. Viele Traditionen hat Angelika Trömmner von den Eltern übernommen. So gehört das gemeinsame Einnehmen von Speisen dazu. „Wir essen immer alle gemeinsam an einem Tisch. Das kenne ich gar nicht anders von zu Hause. Das haben uns unsere Eltern so vorgelebt“, so Angelika Trömmner.

Mittlerweile sind auch die Enkelkinder von Angelika Trömmner Fans der besserabische Küche. „Meine Enkelkinder Uli und Lilli lieben das bessarabische Essen. Erst am Sonnabend hat mich Uli mit seinen elf Jahren beim Kochen von Knöpfle mit Sauerkraut und Strudla mit Hahnafleisch tatkräftig unterstützt“, so die leidenschaftliche Köchin.

Erlebnis zum 90.Geburtstag des Vaters

An ein Ereignis, das die Gemeinschaft der Familie besonders widerspiegelt, erinnert sich Angelika Trömmner zurück. „Mein Vater ist 2019 mit 91 Jahren verstorben. Zu seinem 90. Geburtstag, den wir in der Gaststätte Thom in Stechow gefeiert hatten, wünschte er sich, dass alle seine Töchter im Dirndl mit einer Blasmusikkapelle erscheinen. Den Wunsch haben wir unserem Vater dann auch erfüllt. Selbst die Enkelinnen sind im Dirndl erschienen. Das war ein sehr bewegender Moment für mich“, erzählt Angelika Trömmner.

Angelika Trömmner gehört auch zu den Stechower Landfrauen. Hier kann sie ihre Koch- und Backkünste auch sehr gut ausleben. „Bei uns Landfrauen wird viel gekocht und gebacken. Wir wollen im November im Gemeinschaftshaus in Stechow gemeinsam bessarabisch kochen. Darauf freue ich mich schon sehr. Dann wird es vielleicht wieder so gesellig wie damals in der Großküche meiner Eltern zugehen“, freut sich die leidenschaftliche Köchin Angelika Trömmner.

Von Jürgen Ohlwein