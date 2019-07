Rathenow

Anke Domscheit-Berg, seit 2017 für Die Linke in Bundestag, bezeichnet sich selbst als Digitalpolitikerin. Dass sie sich aber auch für analoge Themen interessiert, zeigte die gebürtige Premnitzerin am Mittwochnachmittag.

Domscheit-Berg nutzte die sitzungsfreie Zeit für einen Besuch in ihrem Wahlkreis. Am Vormittag hatte sie den Aktiv Verein in Rathenow besucht und am Nachmittag ließ sie sich von André Neidt über den Rideplatz führen.

Als Mitarbeiter der Kreissportjugend Havelland ist der 26-Jährige für die mobile Jugendarbeit zuständig. Mit weiteren Mitstreitern hat er seit Jahren dafür gekämpft, dass Rathenows Jugend nach dem Aus der Skaterhalle wieder einen attraktiven Platz bekommt.

Zur Galerie André Neidt, Mitarbeiter der Kreissportjugend Havelland, führte die Bundestagsabgeordnete über den Rideplatz. Mit dabei waren auch Frederike Timme und Mortischa Mokelke vom Kinder- und Jugendparlament.

Mit dem Rideplatz hat sich für ihn und viele andere Rathenower ein großer Wunsch erfüllt. Davon konnte sich die Bundestagsabgeordnete überzeugen. Während sie im Schatten mit Neidt und Mitgliedern des Kinder- und Jugendparlaments (KiJuPa) plauderte, nutzten Senioren die Outdoor-Fitnessgeräte auf dem Platz.

Kinder und Jugendliche sausten derweil die Rampen auf der Skateanlage hoch und runter und im Schatten saßen Eltern, um dem Nachwuchs zu zuschauen.

„Der Platz wird sehr gut angenommen. Kürzlich habe ich mitten in der Woche 70 Menschen gezählt. Familien kommen zum Grillen, die verschiedenen Generationen und Kulturen treffen hier aufeinander und das immer friedlich“, freut sich André Neitdt.

Basketball-Platz entsteht im August

Natürlich gebe es noch das eine oder andere Problem. Unter anderem muss ein Stromanschluss gelegt werden und es muss eine Lösung für das Kippen-Problem her. Darauf weist eine Mutter während des Gesprächs mit der Politikerin hin.

Den Wunsch nach mehr Papierkörben und Behältern für Zigarettenkippen wollen Mortischa Mokelke und Frederike Timme vom KiJuPa in die Stadtverordnetenversammlung tragen. Außerdem soll es bald regelmäßig die Möglichkeit geben Scooter, BMX-Räder und Skateboards auszuleihen, so Neidt.

Anke Domscheit-Berg erkundigte sich nach einem W-Lan-Hotspot, denn hier könnte sie helfen. Wie der Jugendarbeiter mitteilt, ist ein Hotspot bereits geplant. Außerdem wird der Rideplatz im August um eine Attraktion reicher.

11.000 Euro Spendengelder für den Rideplatz

Ein Basketballplatz sowie zwei Beachplätze für Volleyball, Strandfußball -und Strandbasketball entstehen in den nächsten Wochen.

Finanziert wird dieses Vorhaben unter anderem mit Spendengeldern die die Anne-Hennig-Ballhause-Stiftung im Rahmen eines Sponsorenschwimmens im Januar gesammelt hatte. Rund 11.000 Euro sind dabei zusammengekommen – auch das ist ein Beweis dafür, dass den Rathenower der Rideplatz am Herzen liegt.

Anke Domscheit-Berg zeigte sich am Mittwoch sichtlich begeistert vom Engagement und dem Beteiligungskonzept, mit dem der Platz entwickelt wird.

Von Christin Schmidt