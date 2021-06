Ansturm auf Kleingärten im Westhavelland – Hier gibt es noch freie Parzellen

Rathenow

Ein Garten kann Freiheit bedeuten, zu dieser Erkenntnis sind viele von Homeoffice, Homeschooling und diversen Corona-Einschränkungen Geplagte in den letzten Monaten gekommen. So zumindest erklären sich Thomas Daschke, seit 2014 Vorstandsvorsitzender des Kleingartenverbands Westhavelland, und Gabriele Zielke, zweite Vorsitzende des Verbands und Verantwortliche für die Öffentlichkeitsarbeit, den aktuellen Ansturm auf die Parzellen in der Region.

Immer mehr Menschen begeben sich ins Beet, um der Enge der eigenen vier Wände zu entfliehen. „Ein solches Interesse haben wir noch nicht erlebt. Die Krise hat sich in Bezug auf die Nachfrage wirklich positiv auf das Kleingartenwesen im Westhavelland ausgewirkt. Dabei hat sich unser Angebot kaum verändert“, sagt Birgit Groß, die Leiterin der Geschäftsstelle des Verbands in der Genthiner Straße in Rathenow.

Mit der steigenden Nachfrage ist der Anspruch gesunken. Inzwischen würden potenzielle Hobbygärtner auch Flächen nehmen, die verwildert sind und seit mehreren Jahren brach liegen. „Hauptsache sie haben einen Platz, an dem sie mit ihrer Familie die Freizeit verbringen können – das ist am allerwichtigsten“, weiß Gabriele Zielke.

Gabriele Zielke ist die zweite Vorsitzende des Verbands und verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit. Quelle: Christin Schmidt

Den Boom kann der Verband mit Zahlen belegen: 2019 schlossen vom 1. März bis 31. Mai 53 Pächter einen Vertrag ab. Im gleichen Zeitraum 2020 waren es 71 Pachtverträge, in diesem Jahr sind es 99 – also fast doppelt so viele wie 2019. Die Nachfrage ist enorm gestiegen. Wenngleich es sich hierbei nicht nur um Verträge für brachliegende Gärten handelt, es sind auch etliche Pächterwechsel dabei.

In den Monaten März, April und Juni sei die Nachfrage üblicherweise besonders groß, aber auch bis in den Herbst rein werden noch Verträge geschlossen. Im Schnitt kommt der Verband auf etwa 200 Verträge pro Jahr. In diesem Jahr werden es wohl deutlich mehr werden, vermuten die Vorstandsmitglieder.

41 Vereine gehören dem Kleingartenverband Westhavelland an, der insgesamt rund 2000 Gärten verwaltet, die zwischen 300 und 600 Quadratmeter groß sind. Davon sind rund 1500 Parzellen verpachtet, etwa 500 stehen leer. Wer einen Blick auf die Homepage des Verbands wirft, wird aber nur wenige freie Parzellen entdecken.

Der Verband veröffentlicht lediglich auf Wunsch der Pächter, die einen Nachfolger suchen, freie Flächen. Gärten, die bereits ein, zwei Jahre leer stehen und nicht mehr ansehnlich sind, findet man nicht online.

Was nicht bedeutet, dass diese nicht gepachtet werden können. Wer Interesse an einem Kleingarten hat, sollte sich telefonisch oder per E-Mail beim Verband melden. „Wir fragen zunächst ab, welche Vorstellungen die Interessenten haben. Sie können dann donnerstags von 9 bis 12 und von 14 bis 17 Uhr zu uns kommen, um alles Weitere zu besprechen“, erklärt Birgit Groß.

Die Leiterin der Geschäftsstelle des Kleingartenverbands Westhavelland Birgit Groß. Quelle: Christin Schmidt

Sie gibt nach einem kurzen Kennenlerngespräch die Kontaktdaten der Vereine heraus, so dass sich die Interessenten passende Parzellen vor Ort anschauen können. Neben Menschen aus der Region sind es vor allem Familien aus Berlin, die sich ein Wochenenddomizil in den Sparten der Region zulegen. Begehrt seien die Anlagen in Rathenow und Premnitz, die auch gut mit der Bahn zu erreichen sind.

Zwischen vier und zehn Cent pro Quadratmeter

„In der Hauptstadt müssen inzwischen viele Gartensparten weichen, weil dort, wo einst Beete waren, nun Wohnraum entstehen soll. Außerdem ist die Pacht bei uns günstiger“, weiß Gabriele Zielke. Der Quadratmeter in Rathenow koste zwischen neun und zehn Cent, in Premnitz sind es vier Cent.

Gärtnern auf Probe

Die Verträge sind zunächst auf ein Jahr befristet, so sollen die Pächter selbst testen, ob sie der Aufgabe gewachsen sind. Denn so ein Garten macht natürlich auch viel Arbeit. Ein Drittel der Fläche muss mit Obst, Gemüse oder einjährigen Blumen bepflanzt sein. Weil das in einem bislang verwilderten Garten nicht zu schaffen ist, gibt der Verband den Neulingen etwas Zeit. Wichtig sei, dass der gute Wille zu erkennen ist.

„Wir sehen die Berliner wirklich gern und freuen uns, wenn sie eine Parzelle übernehmen. Wir wissen aber auch, dass sie nur an den Wochenenden hier sind und da ist es natürlich schlecht mit dem Anbau von Obst und Gemüse, das im Sommer täglich gegossen werden muss“, weiß Thomas Daschke. Wer keinen Nachbarn hat, der aushilft, könne Obstbäume, Sträucher, Blumen und weniger pflegeintensive Pflanzen wie Kartoffeln anbauen.

Thomas Daschke ist erster Vorsitzender des Kleingartenverbands Westhavelland. Quelle: Christin Schmidt

98 Prozent der Pächter, so die Erfahrung des Vorstands, verlängern den Vertrag nach dem ersten Jahr. Ob dieser Trend auch nach der Krise anhält oder diejenigen, die sich jetzt einen Garten zugelegt haben, später wieder lieber nach Mallorca fahren, wird sich zeigen. Derzeit sind Daschke, Groß und Zielke jedenfalls sehr zufrieden. „Wenn die Hälfte der neuen Pächter bleibt, sind wir schon ganz gut dabei“, meint der Verbandsvorsitzende.

Neben der großen Nachfrage freuen sie sich außerdem über den Generationenwechsel, der gerade in den Vereinen stattfinde und dringend nötig sei.

Vereine und Gartenfachberater unterstützen

„Insgesamt ist der Altersdurchschnitt gesunken, der Altersdurchschnitt der Altpächter ist aber noch immer sehr hoch, einige sind weit über 80 Jahre. Unsere neuen Pächter sind dagegen zwischen Ende 20 und Mitte 40, darunter viele Familien. Sie sorgen nun für eine deutliche Verjüngung in den Gartensparten“, freut sich Birgit Groß. Üblicherweise sei es so, dass die jüngeren, noch unerfahrenen Pächter von den erfahrenen Hobbygärtnern lernen.

Die Vereine seien dabei sehr rührig. Sie würden sich um den Nachwuchs kümmern und die neuen Kleingärtner auch in das Vereinsleben, das gerade nur eingeschränkt stattfinden kann, einbeziehen. Letztendlich sei jeder froh, wenn Jüngere nachkommen. Einige Vereine haben inzwischen sogar eine Altersgrenze für Neupächter festgelegt, weil sie sich dringend verjüngen müssen.

Neben der Unterstützung der Vereinsmitglieder können die Anfänger auch auf die Hilfe eines Gartenfachberaters setzen. Jeder Verein hat einen in seinen Reihen und auch der Verband selbst verfügt über einen solchen Experten. Für Fragen steht natürlich auch der Vorstand jederzeit gern zur Verfügung.

Von Christin Schmidt