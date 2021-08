Rathenow

31 Jahre besteht das Schreibwarengeschäft Xeroco in der Maxim -Gorki-Straße 3 in Rathenow. Seit zehn Jahren ist Antje Pfeiffer die Inhaberin des Geschäfts. Die gelernte Bürokauffrau machte im Jahr 2000 eine Weiterbildung zur Webgestalterin.

„Ich habe über das Jobcenter eine Ausbildung als Werbegestalterin absolviert. Nach der abgeschlossenen Ausbildung hat mich der damalige Chef vom Xeroco angerufen, ob ich nicht für ihn arbeiten möchte. Da habe ich zugesagt“, erzählt Antje Pfeiffer.

„Ich habe damals im Keller des Geschäfts meinen Arbeitsplatz gehabt. Dort habe ich Werbeplakate, Flyer und Geschenkkarten gestaltet. Später arbeitete ich auch oben im Geschäft und konnte so Erfahrungen im Umgang mit Kunden sammeln. Dass ich irgendwann mal das Geschäft übernehmen würde, hätte ich damals nie gedacht“, so Antje Pfeiffer.

Nach zehn Jahren Erfahrungensammeln war es dann aber so weit. „Mein damaliger Chef plante den Ruhestand und fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, das Geschäft zu übernehmen. Das war 2011. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich das packen würde. So beratschlagte ich mit meinem Mann. Er machte mir Mut und meinte, das schaffst du schon. Also sagte ich zu“, erklärt Antje Pfeiffer.

Bis heute hat Antje Pfeiffer den Schritt nicht bereut. Von Kopierarbeiten über Drucken, Werbegestaltung bis hin zum Verkauf von Schul- und Bürobedarf und Dekomaterialien – all das hat Antje Pfeiffer im Angebot. Alles natürlich mit kompetenter Beratung und schnellen Service. „Ein großer Vorteil gerade für Kunden, die in der Mobilität eingeschränkt sind, ist der Lieferservice den wir anbieten“, sagt sie.

„Den Lieferservice haben wir schon vor Corona gehabt. Während Corona hat sich das bezahltgemacht. Wir bestellen auch für unserer Kunden, wenn sie etwas brauchen, was wir gerade nicht im Angebot haben. Die letzten Wochen waren für uns sehr anstrengend. Das ist immer so zum Schulanfang. Wir mussten viele Schultüten für unsere Kunden packen. Die hatten vorher eine Liste abgegeben, was sie für ihr Kind zum Schulanfang brauchen“, erzählt Antje Pfeiffer.

Antje Pfeiffer hatte glücklicherweise Unterstützung von ihren beiden Mitarbeiterinnen.

„Wir sind wie eine Familie. Wir feiern und verreisen auch schon mal privat. Ich bin zufrieden, dass ich zwei solch tolle Mitarbeiterinnen habe“, sagt Antje Pfeiffer. Allein könnte sie den Laden nicht schmeißen.

Von Jürgen Ohlwein