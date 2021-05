Rathenow

Die Stadt Rathenow plant im Stadtgebiet und in den Ortsteilen die Ausweisung neuer Wohngebiete zur Bebauung mit Einfamilienhäusern. So auch in Rathenow-Nord.

Hier sollen das „Wohngebiet II an der Rudolf-Breitscheid-Straße“ sowie das „Wohngebiet an der Semliner Straße/Rudolf-Breitscheidstraße“ entstehen. Bereits nach Bekanntwerden des Vorhabens gab es Anfragen an die Stadt mit dem Wunsch, Baugrundstücke zu erworben. Es regt sich aber auch Protest unter den Anwohnern.

20 Abgeordnete für Neubaugebiet

Zur Stadtverordnetenversammlung am 28. April entschieden die Abgeordneten über die Aufstellung eines Bebauungsplanes für beide Wohngebiete. Aufgrund des Protestes von Anwohnern im Vorfeld, mit einem Offenen Brief an die Stadtverordneten und einer Unterschriftensammlung mit 192 Unterschriften gegen das Bauvorhaben in der Breitscheid-Straße, zog der Bürgermeister die Drucksache zum „Wohngebiet II“ zurück und verwies das Thema zurück in den Bauausschuss.

Es formiert sich Bürgerprotest gegen Bebauungspläne für Einfamilienhäuser in der Breitscheidstraße, Ecke Semliner Straße. Quelle: Uwe Hoffmann

Bezüglich des „Wohngebietes an der Semliner Straße“ votierten 20 Abgeordnete für die Aufstellung eines Bebauungsplanes. Vier stimmten mit „Nein“ und zwei enthielten sich der Stimme. Argumentiert wurde durch einige Abgeordnete und den Bauamtsleiter Remus, dass auf der Waldfläche „Semliner Straße“, im Gegensatz zum „Wohngebiet II“, keine alten erhaltenswerten Eichen stehen. Andere Abgeordnete, wie Jean-Luc-Meier (Grüne) mahnten, bei der Ausweisung von Baugebieten generell stärker den Wert als innerstädtisches Grün für die Menschen und als Rückzugsgebiet für Tiere zu berücksichtigen.

Einladung an Karl-Reinhold Granzow

In der Bürgerfragestunde zuvor gab es keine Einwendungen von Anwohnern gegen das Wohngebiet Semliner Straße. Protest dagegen gibt es allerdings. Und dieser soll jetzt organisiert werden. Jetzt luden zwölf Anwohner den Stadtverordneten Karl-Reinhold Granzow zu einem Vor-Ort-Termin ein, um das Thema zu diskutieren. „Während der Bebauungsbeschluss öffentlich ausgelegt wird, hat jeder Bürger das Recht ihn einzusehen und dagegen berechtigte Einwendungen schriftlich abzugeben, die abgewägt werden müssen“, so Granzows Ausführung über die Schrittfolge vom Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes bis zum geplanten Baubeginn, die die Anwohner als sehr hilfreich empfanden.

Um diesen Wald geht es. Quelle: Uwe Hoffmann

„Wald ist Leben. Wir wollen die innerstädtischen Waldstücke, mit teilweise alten Eichen, erhalten. Sie spenden Sauerstoff und bieten ein Rückzugsgebiet für Tierarten, wie Insekten und Singvögel. Das Waldgebiet Semliner Straße gibt derzeit sicher kein attraktives Bild ab. Aber wir wären auch zu einem Arbeitseinsatz bereit“, so Doris Schacht.

Appell für Umweltschutz

„Umweltschutz fängt im Kleinen an. In der Stadt gibt es zudem durchaus Freiflächen, wie am ‚Fortschritt’ in der Semliner Straße oder geplante Wohngebiete wie hinter dem ehemaligen Essilor-Werk.“ An ihrer Seite sehen das Naturschutzgesetz, nach dem die Vermeidbarkeit der Vernichtung von Naturflächen durch Bebauung zu prüfen ist.

„Jeden Tag geht in Deutschland durchschnittlich eine Naturfläche von 30 Fußballfeldern durch Versiegelung/Bebauung verloren“, so Karl-Reinhold Granzow, der in der SVV darauf verwies, dass die Verwaltung den Abgeordneten ein Baulückenkataster für Stadt und Ortsteile erarbeiten soll, auf dessen Grundlage man besser über neu auszuweisende Baugebiete entscheiden kann. Das Kataster von 2018 müsse aktualisiert werden.

Dieses Grün im Stadtgebiet ist für die Anwohner erhaltenswert. Quelle: Uwe Hoffmann

Die Anwohner der Semliner Straße wollen den Kontakt mit den Protestlern in der Heinrich-Heine-Straße aufnehmen und eine eigene Unterschriftensammlung starten und sich mit einem Offenen Brief an den Bürgermeister wenden. „Die Unterzeichner protestieren gegen die Abholzung der wenig verbliebenen Stadtwaldflächen im Stadtgebiet Rathenow. Es handelt sich dabei um einen gesunden schützenswerten innerstädtischen Wald, der durch Ersatzpflanzungen nicht gleichwertig ersetzt werden kann“, heißt es im Text zur Unterschriftensammlung.

