Apfelvielfalt auf dem Rathenower Wochenmarkt

Rathenow

Vor ein paar Tagen machten Nachrichten von einem drohenden Obst- und Gemüse-Engpass die Runde. Wegen der coronabedingten Reisebeschränkungen könne die Einfuhr von Südfrüchten aus Spanien, Italien und anderen Ländern nach Deutschland möglicherweise nicht mehr garantiert werden, hieß es.

Mal gut, dass es Alternativen gibt, um auch im Winter die Vitaminversorgung sicher zu stellen. Und dass man an diese Alternativen ohne großen Aufwand herankommt. Seit sechs Jahre baut Meinhard Jüstil seinen Stand mit Äpfeln und Birnen auf dem großen Mittwochsmarkt vor dem Kulturzentrum auf.

Acht verschiedene Apfelsorten hat er immer im Angebot. Dazu kommen Birnen und, wenn sie Saison haben, Pflaumen. Die Schlange, die sich regelmäßig am Stand bildet, beweist, dass der gute alte Apfel die Konkurrenz von Mango, Papaya und Kiwi nicht fürchten muss.

Äpfel in Hülle und Fülle. Quelle: Markus Kniebeler

Geerntet werden Boskoop, Elstar, Rubinette und Co. in Werben. Seit den 1930er Jahren gibt es dort den Obsthof Peters. Auf einer zwölf Hektar großen Fläche stehen rund 20000 Bäume, deren Früchte allesamt direkt vermarktet werden.

Meinhard Jüstil ist seit rund 20 Jahren auf den Märkten der Region unterwegs, um die appetitliche Ware an den Kunden zu bringen. Mittwochs kommt er nach Rathenow. Außerdem ist es in den altmärkischen Städten Seehausen und Osterburg sowie in Wittenberge vertreten.

Wenn man Jüstil nach dem beliebtesten Apfel fragt, dann nennt er den Elstar. Süß-säuerlich sei der, aromatisch, gut zu beißen – ein echter Allrounder. Aber auch der festere Pinova habe eine treue Fangemeinde. Und wer aufs Backen stehe, der komme am Boskoop nicht vorbei. Jüstil könnte noch stundenlang fachsimpeln über die verschiedenen Apfelsorten. Doch damit muss jetzt Schluss sein. Die Kunden warten schon.

Von Markus Kniebeler