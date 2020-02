Arbeitseinsatz auf dem Weinberg-Friedhof

Rathenow

Fünf Helfer des Männerkreises der evangelischen Gemeinde unterstützten am Samstagvormittag die zwei Angestellten der Kirchgemeinde beim Arbeitseinsatz zur Baumpflege auf dem Weinberg-Friedhof.

„Dank einer großzügigen Spende haben wir für die Arbeiten eine Hebebühne zur Verfügung, so dass wir noch vor dem Frühjahr die dringend nötige Baumpflege durchführen können. Einzelne, durch die extreme Trockenheit des letzten Sommers abgestorbene Bäume können so entnommen und trockene Äste entfernt werden“, so Pfarrer Andreas Buchholz.

Dank einer Hebebühne kamen die Waldarbeiter an abgestorbene Bäume und trockene Äste heran. Quelle: Uwe Hoffmann

Die vielen Bäume auf dem weiten Friedhofsgelände seien kaum beherrschbar, so Buchholz „Zur regelmäßigen Baumpflege müssten wir jedes Jahr eine Firma beauftragen. Das ist finanziell gar nicht leistbar. Deshalb führen wir die nötigsten Baumpflegearbeiten jeweils im Herbst mit Unterstützung des Bauhofes der Stadt durch.“

Mit den Baumpflegearbeiten mittels Hebebühne kann die evangelische Gemeinde nicht nur für einen gesunden Baumbestand sorgen, sondern auch ihrer Verkehrssicherungspflicht nachkommen.

Letzte Pflege vor drei Jahren

„Umfangreichere Baumpflegearbeiten fanden auf dem Friedhof das letzte Mal vor zirka drei Jahren statt“, so Friedhofsmitarbeiter Karsten Born, der mit der Kettensäge in luftiger Höhe die Stämme abgestorbener Bäume Stück für Stück kürzte.

Der Korb der Hebebühne kann bis zu einer Höhe von maximal 22 Metern ausfahren. Die Bäume an den Wegen sind so noch gut mit dem Hebebühnen-Fahrzeug erreichbar. Aber viele Bäume zwischen den Gräbern wuchsen wild auf und haben über die Jahrzehnte eine stattliche Größe erreicht. Hier hat das Fahrzeug keinen Platz.

Die Hebebühne in Aktion. Quelle: Uwe Hoffmann

Das Holz der gefällten Bäume und die entfernten Äste wurden durch die Helfer gleich an Sammelplätzen gestapelt, von wo sie in den nächsten Tagen zum Lagerplatz transportiert werden können. Auch der zweite Pfarrer der Gemeinde, Jens Greulich, packte kräftig mit an. Noch in dieser Woche hat die evangelische Gemeinde das Hebebühnenfahrzeug zur Verfügung, um weitere Baumpflegearbeiten auf dem großen Friedhofsgelände durchzuführen.

Geschichtsträchtiger Ort

Der mit seinen heute zehn Abteilungen 18 Hektar große Friedhof wurde 1732 als dritter in Rathenow angelegt. Auf dem historischen Friedhof, mit dem 1759 als Trauerhalle errichteten Torhaus und der 1917 fertiggestellten Auferstehungskirche, erzählen viele Gräber die Geschichte der Stadt.

Etwa die von J.H.A. Duncker und Emil Busch, die die optische Industrie in Rathenow prägten. Oder das des Generals Heinrich von Rosenberg, das an die Zeit der Zietenhusaren erinnert. Weitere Grabsteine erinnern an Ehrenbürger, wie den langjährigen Stadtverordneten Maximilian Hobrecht, den Lehrer und Dichter Friedrich W. Eigendorf und den impressionistischen Maler Ernst Kolbe. Die ältesten noch erhaltenen Gräber aus dem Jahr 1764 sind die der Familien Meuß/Schönermarck, Apotheker, Ziegeleibesitzer und Pfarrer der Stadt.

Von Uwe Hoffmann