Rathenow

Einen Arbeitskreis zum Thema Migration im Westhavelland? Braucht es das wirklich? Einige werden sich jetzt empören, es wird doch schon so viel getan für geflüchtete Menschen!

Ja, damit haben sie durchaus recht. Es wird viel getan. Das wurde am Montag einmal mehr deutlich. 80 Akteure aus unterschiedlichsten Bereichen und unterschiedlichsten Kulturen, die sich für die Belange der Menschen einsetzen, die aus anderen Ländern zu uns kommen.

Die dafür sorgen, dass Frauen in Not Hilfe bekommen, Kinder in der Schule Anschluss finden, das Menschen aus Afghanistan, Somalia oder Syrien, die deutsche Sprache lernen und vieles mehr.

Es ist gut, dass so viel getan wird. Denn Integration gelingt nicht von allein. Hier ist die gesamte Gesellschaft gefragt. Deshalb ist die Forderung, „die Neuankömmlinge sollten sich gefälligst integrieren“, ein Hohn.

Nur wenn beide Seiten bereit sind, kann Integration gelingen. Deshalb ist eine Veranstaltung wie diese nicht nur wichtig. Sie war längst überfällig.

Von Christin Schmidt