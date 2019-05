Rathenow

Das ist wahrlich historisches Gelände: Die Grundstücke Kirchplatz 13-15 befinden sich auf einem der am frühesten bewohnten Areale der Stadt Rathenow.

Hier erfolgten bereits im 12. Jahrhundert erste Ansiedlungen – vor der eigentlichen Stadtgründung im 13. Jahrhundert. Außerdem steht nebenan das Geburtshaus des berühmtesten Rathenowers: In dem Gebäude mit der Adresse Kirchplatz 12 wurde Johann Heinrich August Duncker, der Begründer der optischen Indurtrie in Rathenow, geboren. Und hier richtete er im Jahre 1800 seine erste Werkstatt ein.

Kurzum: Eine wahre Schatzgrube für Archäologen. Die sind seit dem 23. April damit befasst, das Grundstück, auf dem ein Mehrfamilienhaus errichtet werden soll, zu untersuchen.

Zur Galerie Seit Ende April untersuchen Archäologen ein Baugrundstück auf dem Rathenower Kirchplatz. In den Kellerräumen eines im 18. Jahrhundert errichteten Hauses haben sie Gegenstände gefunden, die Hinweise geben auf den Alltag der einstigen Bewohner.

Die Archäologin Ines Beilke-Voigt leitet die Untersuchung. Mit ihren Kollegen nimmt sie die frei gelegten Kellerräume unter die Lupe. Die stammen von einem Anfang bis Mitte des 18. Jahrhunderts errichteten Wohnhaus, das 1977 abgerissen wurde.

Bierflaschen und ein Weckglas

Die meisten Zeugnisse, die von den Altertumsforschern zutage gefördert wurden, stammen von den letzten Bewohnern des Hauses. Eine Milchflasche, eine Bierpulle, eine Ornamentblume, wie sie in den 1970er Jahren in Mode waren. Sogar ein Glas mit eingeweckten Birnen fand sich in einem der Räume.

Nach dem Abriss des Hauses habe man sich mit den Fundamenten nicht allzu viel Mühe gegeben, sagt Beilke-Voigt. Wie damals üblich sei der Keller einfach mit Erde verfüllt worden.

Funde unterm Kellerboden

Die Archäologen sind darüber nicht unglücklich. Denn es erhöht die Chance, auf Zeugnisse der Vergangenheit zu stoßen.

Tatsächlich hat das Grabungsteam aus Wustermark nicht nur Bier- und Milchflaschen gefunden, sondern beispielsweise auch einen verzierten Schreibgriffel, der wahrscheinlich aus dem 18. Jahrhundert stammt.

Und im Sand unter dem Kellerboden, von dem nur die oberste Schicht untersucht wurde, fand sich mittelalterliche Keramik aus dem 13./14. Jahrhundert.

Ines Beilke-Voigt mit dem Nachgeburtstopf, den die Archäologen unter dem Keller entdeckten. Quelle: Markus Kniebeler

Der ungewöhnlichste Fund aber ist ein schlichtes Tongefäß mit Deckel, das unter dem Kellerboden vergraben war. „Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich um ein Nachgeburtsbestattung“, sagt Ines Beilke-Voigt. Im 17. und 18. Jahrhundert sei es Brauch gewesen, nach einer Geburt die Plazenta in ein Gefäß zu packen und dieses an einem dunklen Ort im Haus zu verstecken.

Schutz vor bösen Geistern

Hintergrund dieses Brauchs ist Aberglaube. „Durch die Bestattung der Plazenta sollte das Neugeborene vor Hexen und anderen bösen Kräften geschützt und der Missbrauch der Nachgeburt – vor allem für magische Zwecke – verhindert werden“, erklärt die Archäologin.

In Brandenburg seien derartige Nachgeburtsbestattungen bislang relativ selten nachgewiesen worden, sagt Ines Beilke-Voigt. Der Rathenower Fund belege indes, dass der Brauch, der vor allem in Baden-Württemberg gut dokumentiert sei, auch im Alltag der Menschen in Westbrandenburg eine Rolle gespielt habe.

Bis spätestens Ende Mai wollen die Archäologen ihre Arbeit auf dem Kirchplatz beendet haben. Was nicht heißt, dass das Projekt dann abgeschlossen ist. Alles, was dokumentiert wurde, muss schriftlich fixiert werden. Im Büro wartet also noch jede Menge Arbeit auf die Forscher.

Von Markus Kniebeler