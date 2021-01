Architektenwettbewerb für die Rathenower Schollschule geplant

Rathenow

Der Hort der Rathenower Grundschule Geschwister Scholl hat schon bessere Zeiten gesehen. Zwar sind die Räume liebevoll eingerichtet. Aber das alte Gebäude entspricht einfach nicht mehr dem heutigen Standard. Und auch der einzelstehende Trakt gegenüber, in dem die Sanitärräume und der Speiseraum untergebracht sind, ist sanierungsbedürftig.

Darüber herrscht in der Stadt Einigkeit. Aber was an die Stelle der genannten Gebäudeteile treten soll, ist noch nicht entschieden. Um diese Frage zu klären, soll in diesem Jahr ein Wettbewerb ausgeschrieben werden, bei dem Architekten ihrer Kreativität freien Lauf lassen können.

Anzeige

Kreativität gefragt

„Wir wollen sehen, was für Möglichkeiten es gibt, den Schulstandort zu modernisieren“, sagt Rathenows Bauamtsleiter Matthias Remus. Man werde den Teilnehmern des Wettbewerbs bestimmte Rahmendaten vorgeben: Grundstücksgröße, Baugrenzen, Raumbedarf und ähnliches. Ansonsten lasse man ihnen freie Hand. Die Ergebnisse des Wettbewerbs sollen dann in eine tatsächliche Planung münden, so Remus.

Keine Schönheit: Der Sanitärtrakt mit Speisesaal der Schollschule wird wohl irgendwann abgerissen werden. Quelle: Markus Kniebeler

Die Schollschule ist die letzte der vier Rathenower Grundschulen, die in den Genusss einer umfangreichen Modernisierung kommen soll. In die Weinbergschule wurde in den vergangenen vier Jahren rund fünf Millionen Euro gesteckt, auch in die Jahngrundschule wurde investiert – seit ein paar Monaten ist der neue Schulhort in Betrieb. Die Otto-Seeger-Schule in Rathenow-West soll in den kommenden zwei Jahren komplett modernisiert werden. Und danach soll der Umbau der Schollschule starten.

Projekt „Scholl-Campus“

Die Schulmodernisierung ist Teil eines Plans, der unter dem Motto „Scholl-Campus“ steht. Zu diesem gehört der Neubau einer Kita und die Sanierung des alten Reitsstalls auf der Westseite des Areals.

Der Kitabau ist momentan in vollem Gange, eröffnet werden soll sie im Frühjahr. Bis dahin wird die vorhandene Geschwister-Scholl-Straße, die hinter dem Schulgebäude in einen unbefestigten Weg übergeht, befestigt. Außerdem werden Parkplätze für Pkw angelegt.

Die Pläne zur Sanierung des Reitstalls sind noch nicht so weit gediehen. Einer ersten Idee zufolge könnten Stadtbibliothek und Archiv in das Gebäude ziehen. Konkret untersetzt ist ist diese Vision indes noch nicht.

Von Markus Kniebeler