Rathenow

Einst Goldstaub in der Corona-Pandemie, gibt es den Impfstoff der Hersteller Biontech, Astrazeneca, Moderna sowie Johnson&Johnson mittlerweile wie den Sand am Meer. Immer weniger Menschen wollen sich gegen das Coronavirus impfen lassen. Dabei ist die Versorgung mit den Impfstoffen besser denn je. Doch das hat gravierende Schattenseiten: Die Impfstoffe sind kostbar, für den Müll zu schade. Daher appelliert der Rathenower Allgemeinmediziner Hanjo Pohle: „Lassen Sie sich impfen!“

Biontech nur vier Wochen haltbar

In seiner Arztpraxis stapeln sich die Impfstoffe im Kühlschrank. Dort müssen sie nämlich unter ständiger Kälte aufbewahrt werden. Hinzu kommt, dass der Impfstoff von Biontech nur vier Wochen lang gelagert werden darf. Ist er einmal aufgezogen, muss er binnen fünf Stunden verbraucht werden. Sind keine Patienten da, die geimpft werden wollen, verfällt die Injektion und landet im Müll. „Das ist bislang zum Glück noch nicht vorgekommen“, sagt Hanjo Pohle. Doch der Andrang habe spürbar nachgelassen.

Im Kühlschrank stapeln sich die Impfstoffe von Biontech, Astrazeneca und Johnson&Johnson. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Bei dem Allgemeinmediziner trifft das auf Unverständnis. Während bei den Älteren inzwischen über 60 Prozent ihre Zweitimpfung erhalten haben, sind es bei den Jüngeren noch unter 50 Prozent, beziffert Hanjo Pohle. Die Herdenimmunität, also ein bundesweit umfassender Schutz vor schweren Covid-Verläufen, sei jedoch erst ab über 85 Prozent erreicht. „Es wird zunehmend schwieriger die Menschen zwischen 18 und 59 Jahren für eine Corona-Impfung zu motivieren. Viele sind sehr verunsichert.“

Gefahr sich zu infizieren hoch

Das möchte Hanjo Pohle nun ändern und aufklären. Mit einer Injektion schütze man nämlich nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen und das sei wichtig, vor allem mit einem Blick auf die anstehenden Herbstmonate. „Die Gefahr sich zu infizieren, sollte jedem bewusst sein“, so der Allgemeinmediziner aus Rathenow. Die Impfung schütze zwar nicht vor der Ansteckung selbst, dafür aber nachweislich vor einem schweren Verlauf. Diesem positiven Aspekt steht jedoch oft die Angst vor der Spritze entgegen.

Einmal angefangen muss die Ampulle der Biontech-Impfung binnen fünf Stunden aufgebraucht werden. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Doch diese Angst ist unbegründet, wie Hanjo Pohle betont: „Die Impfstoffe sind alle gut verträglich. Eine Covid-Erkrankung ist bedeutend schlimmer.“ Oft seien es aber die diskutierten Nebenwirkungen, kurze Forschungszeiten und aus Sicht einiger Menschen unzureichende Erprobungen, die der Impfung entgegenstehen. Hanjo Pohle kann verstehen, dass das skeptisch macht, doch bei einigen Aussagen schüttelt er nur den Kopf. Viele von ihnen seien medizinisch völlig unbegründet und Schwachsinn.

Viele falsche Aussagen im Umlauf

„Die Impfstoffe lösen Corona-Erkrankungen aus.“ „Die mRNA-Impfstoffe werden in das menschliche Erbgut eingebaut.“ „Corona-Schutzimpfungen machen unfruchtbar.“ Das alles seien Falschaussagen, nachweislich widerlegt. Und doch glauben einige Patienten von Hanjo Pohle daran. Fakt ist, aus seiner Sicht, eine Covid-Erkrankung könne deutlich schlimmere Verläufe annehmen, als die Grippe und das Coronavirus habe im vergangenen Jahr eine Übersterblichkeit verursacht.

Der Verbrauch der letzten Wochen und Monate: Alles leere Ampullen der Corona-Impfstoffe. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Nun sind es vor allem die Jugendlichen, die sich für eine Corona-Impfung angesprochen fühlen sollen. Mit der Aufhebung der Priorisierungen vor wenigen Wochen können sich alle Kinder ab zwölf Jahren – im Einverständnis mit den Eltern – gegen das Virus impfen lassen. „Vor allem im Hinblick auf das kommende Schuljahr, sollten es sich alle Schüler überlegen, sich rechtzeitig impfen zu lassen und so zu schützen“, sagt Hanjo Pohle.

Impfungen ohne Termin und Wartezeiten

Der Allgemeinarzt bietet in seiner Praxis in der Fehrbelliner Straße 34 in Rathenow daher weiterhin jeden Tag ein freies Impfen an, unabhängig davon, ob man Patient bei ihm ist oder nicht. Täglich ab 9 Uhr werden hier Impfstoffe von den Herstellern Biontech, Astrazeneca und Johnson&Johnson geimpft. „Ohne Termine und ohne lange Wartezeiten. Das geht ganz schnell“, betont Hanjo Pohle. Bereits seit Ende Februar impfen er und sein Schwesternteam im Akkord. Hunderte Dosen haben sie schon verabreicht.

Comirnaty, der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer. Quelle: Marcus J. Pfeiffer

Die Planung dafür erfordere harte Arbeit. „Das Impfstoffmanagement ist sehr herausfordernd“, so der Mediziner. Es muss genau beachtet werden, wie viel Impfstoff wann vorhanden sein muss, vor allem wegen der Zweitimpfungen. Der Impfstoff von Johnson&Johnson muss hingegen nur einmal geimpft werden. Doch die Anstrengungen lohnen sich: Heraus kommt ein halbwegs normales Leben zu Zeiten der Pandemie, wie Hanjo Pohle sagt, ohne ständige Tests und ohne die Angst, wegen Covid auf der Intensivstation zu landen.

Von Marcus J. Pfeiffer