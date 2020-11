Arztversorgung: Stadt Rathenow besteht auf Bereitschaft

Rathenow

Die Stadt Rathenow hat in einem Schreiben an die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg den Bedarf für die Ausweitung der bereitschaftsärztlichen Versorgung im Westhavelland zum Ausdruck gebracht. Das teilt Stadtsprecherin Anne Kießling mit.

Mit dem 1. November wurde – wie berichtet – der ärztliche Bereitschaftsdienst für Patientinnen und Patienten des Westhavellandes wesentlich ungünstiger gestaltet. Die Kreisstadt Rathenow wurde über diese Reduzierung der medizinischen Versorgung im Vorfeld nicht informiert, so Anne Kießling.

Künftig soll nur ein diensthabender Arzt in der Region Hausbesuche vornehmen. Alternativ steht eine ärztliche Bereitschaftspraxis der Havelland Kliniken in Nauen zur Verfügung. „Wir möchten dringend darauf hinweisen, dass dieses Angebot dem Bedarf, der sich auch aus der demografischen Struktur der Bevölkerung ergibt, realistisch betrachtet nicht decken kann. Viele unserer älteren Bürgerinnen und Bürger sind nur eingeschränkt mobil. Ohne ein eigenes Fahrzeug können der Klinikstandort Nauen und das Städtische Klinikum in Brandenburg an der Havel in den Abendstunden nicht erreicht werden“, heißt es in dem Schreiben.

Im Mittelzentrum Rathenow müsse die medizinische Versorgung bei akuten, aber nicht lebensbedrohlichen Erkrankungen außerhalb der üblichen Sprechzeiten von Arztpraxen für alle Einwohnerinnen und Einwohner und für die umliegenden Gemeinden garantiert sein.

Die Stadt Rathenow drängt auf einen Dialog mit der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg über die Möglichkeiten der vertragsärztlichen Versorgung auch außerhalb der üblichen Sprechstundenzeiten in Rathenow.

