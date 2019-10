Askania-Mieter bleiben ihrem Standort treu

Rathenow

Das Gelände hinter dem Rathenower Rathaus soll zu einem Stadtquartier entwickelt werden. Nachdem die Verhandlungen zwischen den Grundstücksbesitzern über eine einheitliche Entwicklung längere Zeit stockten, wurde im Sommer der Durchbruch verkündet. ( MAZ berichtete)

Demnach sollen auf dem rund 24 000 Quadratmeter großen Areal bis zum Jahr 2022 rund 80 moderne Wohnungen entstehen. Außerdem sind ein großer Lebensmittel-Markt, ein Discounter und ein Drogeriemarkt geplant. Ende dieses Jahres, so der Plan, wollen Vertreter der Eigentümer des rund 24 000 Quadratmeter großen Areals – das sind die Optikquartier Rathenow GmbH und die Fielmann AG – ihre Pläne im Rathenower Bauausschuss vorstellen.

Mieter wollen bleiben

Für die Mieter, die in den Askania-Gebäuden Räume und Flächen gemietet haben, rückt das Ende in greifbare Nähe. Allerdings lassen sich die wenigsten davon aus der Ruhe bringen. Nach Auskunft von Wilfried Löbel von der Askania-Immobilienverwaltung, haben nahezu alle Mieter ihr Interesse bekundet, in den Räumlichkeiten zu bleiben.

Tatsächlich gibt es nach Auskunft Löbels noch rund 40 Mieter in den ehemaligen Askania-Räumen. Rund 15 davon sind den Sparten Musik/Sport/Kleinkunst zuzurechnen, darunter sieben Bands, die Räume zum Proben nutzen. Dazu kommen gewerbliche Mieter aus den unterschiedlichsten Branchen. Und schließlich gibt es fünf Mieter, die Räume zur Lagerung von Möbeln, Booten und anderen Dingen nutzen.

Viele Bands haben in den Askaniabauten ihre Probenräume. Quelle: Christin Schmidt

„Alle seit Sommer 2018 geschlossenen Mietverträge laufen grundsätzlich bis zum 31. Dezember 2020“, sagt Löbel. Das ist der Termin, an dem das Areal zum Zweck der Umgestaltung freigezogen sein soll. Den Altmietern sei von den Investoren zugesichert worden, dass man ihnen ein Jahr vor Beendigung des Mietverhältnisses Bescheid gebe, um ihnen Zeit zu lassen, nach Alternativen Ausschau zu halten.

Drei neue Mieter in diesem Jahr

Nun könnte man meinen, dass die Mieter in Anbetracht des bevorstehenden Umbaus sich jetzt schon um neue Räumlichkeiten bemühen. Doch dem ist nicht so. Zwei Bands hätten ihre Verträge im Sommer gekündigt und sich andere Probenräume besorgt, so Löbel. Er habe aber in diesem Jahr auch drei neue Mieter gewinnen können, die wegen der günstigen Konditionen auf das Askania-Gelände gezogen seien.

Hört man sich unter den Mietern um, ist der Grundtenor derselbe. „Wir wollen bleiben, so lange es geht“, sagt etwa der Musiker Mathhias Knispel. Und bei Marcel Böttger vom Verein Klangbreite hört sich das ähnlich an. Er sei zuversichtlich, dass es auch über 2020 hinaus auf dem Gelände Probe- und Vereinsräume zu annehmbaren Konditionen geben werde.

In den Gesprächen mit den Mietern sei herauszuhören, dass viele darauf setzen, dass es mit dem Umbau des Geländes vielleicht doch nicht so schnell gehe, wie von den Investoren angekündigt, sagt Löbel.

Der Block 060 soll abgerissen werden. Quelle: Markus Kniebeler

Und tatsächlich, der Zeitplan scheint sehr ehrgeizig. Denn bevor auf dem Gelände etwas Neues entstehen kann, müssen Abrissarbeiten in großem Stil vorgenommen werden. So wird die Fielmann AG den 060-Block und weitere Gebäude auf dem Gelände abreißen lassen.

Sollte sich der Termin, an dem das Areal „mieterfrei" sein muss, tatsächlich nach hinten verschieben, sollen die Mietverträge entsprechend angepasst werden. Und wie es aussieht, wollen viele so lange bleiben, wie es irgendwie geht. Die Tatsache, dass einige Mieter noch in diesem Jahr neu hinzugekommen sind, ist Indiz dafür, dass an einen nahen Baubeginn nicht so recht geglaubt wird.

Von Markus Kniebeler