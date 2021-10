Rathenow

Auch 2021 beteiligten sich wieder zahlreiche Rathenower am „Stadtradeln“ – nun wurden die Sieger im Rathaus geehrtFreudige Gesichter im Raum E08 im Rathenower Rathaus. Die Stadt hat die Sieger der bundesweiten Aktion „Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima“ eingeladen. „Zwar hat Rathenow schlechter abgeschnitten als vergangenes Jahr, aber das ist nicht dem Semliner Team zuzuschreiben“, leitet der stellvertretende Bürgermeister Jörg Zietemann die Siegerehrung ein.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehrere Kommunen im Havelland haben sich in diesem Jahr wieder an der Aktion beteiligt. Für Rathenow radelten 17 Teams mit insgesamt 316 Personen – mit dabei Jung und Alt, erfahrene Radler und Hobbyradler. Das Dorf Semlin erweist sich wieder einmal als absolute Radler-Gemeinschaft: 9000 Kilometer hat das Dorf im Vergleich zum Vorjahr noch auf sein Abschlussergebnis draufgelegt – und landet in der Stadtwertung mit 32.458 Kilometern auf Platz eins. Das freut auch Heiko Blankenburg, Ortsvorsteher von Semlin, der die meisten Kilometer für die Stadt Rathenow erradelte: „Man spürt einfach einen extremen Zusammenhalt – 121 Bürger aus unserem Ort haben teilgenommen und das sind eben nicht nur Semliner, sondern ganz klar Semlinverbundene. Das schweißt uns zusammen.“

Der Stellvertretende Bürgermeister Jörg Zietemann (links) übergibt den Pokal an das Team "Semlin radelt" Quelle: Franziska von Werder

Entstanden sei die Idee für das Team eigentlich aus einer kleinen Männerrunde heraus, die gemütliche Radtouren unternahm und sich dabei unterhielt. Als dann diverse Sportveranstaltungen wegfielen, wurde das Team größer. Einige Semliner verzichteten bald darauf aufs Auto, nahmen stattdessen das Rad. Darin sieht auch Bürgermeister Jörg Zietemann einen positiven Effekt der Aktion: Man tue eben nicht nur etwas für seine Gesundheit. Das Stadtradeln setze gleichzeitig ein Zeichen für den Klima- und Umweltschutz. Tatsächlich ist es nicht nur ein Zeichen, denn durch die Aktion sparten die Rathenower 11 000 Kilogramm Kohlendioxid.

Kopf-an-Kopf-Rennen mit männlichen Team-Mitgliedern

Auf dem zweiten Platz der Stadtwertung landet das Team „Welz Radler“ mit 9928 Kilometern, auf dem dritten die Stadtverwaltung mit 9023 Kilometern. Das Team der Stadtverwaltung Rathenow führte wie im vergangenen Jahr Mario Buschow an. Er radelte für sein Team 1205,4 Kilometer. In der neuen Wertung der Damen aus der Stadtverwaltung übernimmt Kathrin Petrow die Spitze. Sie radelte 538,3 Kilometer und bot sich mit diesem Ergebnis ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen mit einigen Männern aus ihrem Team.

Lesen Sie auch:

Deutschlandweit liegt Rathenow bei 2172 teilnehmenden Kommunen auf Platz 681 – und kann sich damit absolut sehen lassen. In Brandenburg belegt die Stadt Rathenow Platz 16 bei 56 teilnehmenden Kommunen.Nach der Siegerehrung gucken sich die Teams zufrieden in die Augen: Auch 2022 möchten sie wieder an der Aktion „Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima“ teilnehmen, damit wieder etwas für die Umwelt tun und können es ganz offensichtlich gar nicht abwarten.

Von Franziska von Werder