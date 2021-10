Auf den Teller statt in die Tonne: Rathenower Schüler zeigen, wie man Lebensmittelverschwendung vermeidet

Rathenow

Der verführerisch süße Duft von frischem Apfelkuchen strömt aus der Küche der Duncker-Oberschule, in der gerade geschäftiges Treiben herrscht. Fschnippeln hier Möhren, schälen Kartoffeln und rühren in großen Töpfen, während Lehrerin Jana Brandstäter Aufgaben verteilt und mithilft.

Zwar stehen die Schüler im Rahmen des Berufsfeldunterrichts regelmäßig in der Küche, dennoch ist das Kochen und Backen heute etwas Besonderes, denn nicht eine einzige Zutat ist gekauft. Alles, was die Schüler verarbeiten, sind Lebensmittelspenden aus heimischen Gärten. Kürbisse, Möhren, Kartoffeln, Weintrauben, Äpfel und vieles mehr liegen auf der Arbeitsfläche.

Aus all diesen Dingen zaubern die Schüler leckere Suppen, Säfte, Kuchen, Marmelade oder Salate und zwar so, dass sie so gut wie nichts wegschmeißen. Das Ganze ist Teil der bundesweiten Aktionswoche „Deutschland rettet Lebensmittel!“, an der sich die Schule bereits zum zweiten Mal beteiligt.

„Ziel ist es, den Schülern einen bewussten Umgang mit Lebensmitteln näherzubringen“, so Brandstäter. Die Aktionswoche endet am 6. Oktober. Schwerpunkthema in diesem Jahr ist Obst und Gemüse. Jede Menge davon hatte die Kirchengemeinde Stechow-Ferchesar gespendet.

Zur Galerie Schüler der 7. Klasse der Duncker-Oberschule lernen, dass man Apfelschalen nicht wegschmeißen muss und wie man aus heimischen Früchten leckeren Saft herstellt. Ein Blick in die Duncker-Küche.

„Und die Quitten sind von Familie Ritter aus Böhne“, erzählt Jana Brandstäter und hebt den Deckel des großen Entsafters, in dem die gegarten Quitten liegen. Durch einen Schlauch fließt der heiße Saft der Früchte in eine Kanne.

Bereits am Freitag haben Zehntklässler der Duncker-Oberschule heimische Früchte und Gemüse verarbeitet. Am Montag durften sich die Siebtklässler in der Küche austoben. „Das macht echt Spaß“, sagt Fritz, während er die Möhren für die Suppe in kleine Stück schneidet. Derweil bedient Sean das Passiergerät – die flotte Lotte – und verarbeitet gekochte Äpfel zu Mus.

Tee aus Apfelschalen

Mit dem Topflappen in der Hand schaut Sophia nach dem Kuchen. „Wir haben einen Hefeteig gebacken und ihn mit Äpfeln und Butterstreusel belegt“, erklärt die 13-Jährige. Sogar die Schalen haben die Schüler genutzt. „Damit kann man Tee kochen“, weiß Sophia. Sie ist begeistert, was man alles aus Obst und Gemüse machen kann und will einiges zuhause probieren.

„Es spielt keine Rolle, ob die Äpfel klein sind oder eine Druckstelle haben, im Apfelmuss oder Salat schmecken sie trotzdem“, betont Fritz. Sogar das beim Entsaften übrige Fruchtfleisch der Quitten haben er und seine Mitschüler verarbeitet, in dem sie die breiige Masse dünn auf ein Blech gestrichen haben. Das Ergebnis ist ein süß-säuerliches Quittenbrot.

Sogar winzige, knallrote Äpfel, die sonst niemand will, landen hier nicht im Abfall, sondern im Topf und später als „Red Love-Marmelade“ im Glas. Um die restlichen Möhren und Kartoffeln, den Rotkohl und die Rote Bete kümmern sich die Schüler nach den Ferien.

Jetzt ist aber erst einmal der Kuchen dran, den die jungen Köche und Bäcker mit allen Siebtklässlern teilen.

Von Christin Schmidt