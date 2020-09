Rathenow

Es ist nicht mehr zu leugnen, dass die 1. Rathenower Kleinkunsttage vor der Tür stehen. Am Donnerstag haben die Aufbauarbeiten begonnen. Fleißige Helfer rund um Chef-Organisator Manfred Rücker haben angefangen, den Schleusenplatz herzurichten. Zu Beginn sind große alte Ackerwagen und ein Planwagen an die richtigen Stellen geschoben worden.

Am 12. und 13. September soll von 13 Uhr bis zum Abend an diversen Orten im engen und weiteren Stadtzentrum jede Menge los sein. Wegen der Corona-Einschränkungen war das für dieses Wochenende geplante Stadtfest abgesagt worden. Nun wollen die Organisatoren zeigen, dass man in Rathenow auch schön feiern kann, wenn Abstandsregel und Hygienevorschriften gelten.

Bummelmeile über 2,3 Kilometer

Da ist zuerst die 2,3 Kilometer lange Bummelmeile vom Märkischen Platz über den August-Bebel-Platz bis zum Schleusenplatz. Möglichst ohne größere Ansammlungen zu bilden, sollen die Besucher auf beiden Fußwegseiten der Berliner Straße jeweils nur in eine Richtung laufen. Südlich der Straße nach Westen und nördlich der Straße nach Osten. Man geht davon aus, dass alle Geschäfte und sozialen Einrichtungen mitwirken.

Zehn Standorte sind in diesem Bereich vorgesehen, an denen wechselnde Kleinkünstler auftreten. Event-Manager Manfred Rücker weist darauf hin, dass es vor allem Stehtische geben wird. Die wenigen Sitzgelegenheiten seien für ältere Mitbürger und Menschen mit Handicap gedacht. Um der Corona-Gefahr zu begegnen, wird alle 75 Meter eine Hygienestation mit Desinfektionsmitteln aufgebaut. In den Toiletten auf den drei Plätzen wird es ebenfalls Desinfektionsmittel geben.

Mittelalter auf dem Schleusenplatz

Der Schleusenplatz wird nach Art eines mittelalterlichen Dorfes ausstaffiert. Es wird Musik aus alter Zeit gespielt, Kinder können Schilder und Schwerter bemalen und am Abend gibt es eine Feuershow.

Ein eigener Veranstaltungsort werden die Askania-Höfe sein. Die Optikquartier Rathenow GmbH (OQR) als Eigentümer stellt alle Ausstellungsflächen kostenlos zur Verfügung. Auffahrt und Eingang sind an der Friedrich-Engels-Straße. Es spielt die Band „The Anulus“. Geplant ist ein großer Floh- und Trödelmarkt, für den die Trödler keine Standmiete bezahlen müssen.

Auf den Askania-Höfen gibt es einen Flohmarkt, viel Musik und jede Menge weitere Angebote. Quelle: privat

Der Ort Semlin wird sich auf den Askania-Höfen vorstellen. Heike Brett stellt ihre Bücher und die von Eugen Gliege über Semlin, Kirchen und die Optik vor. Rita Schütt bringt aus ihrem „Schmökerstübchen“ eine große Auswahl von Büchern mit. Die Fielmann AG stellt Wandflächen für ein Graffti-Event zur Verfügung.

Bereits um 11 Uhr am Sonntag findet auf Einladung der OQR GmbH ein Treffen ehemaliger ROW- und Askania-Mitarbieter statt. Die jetzigen Mieter des Askania-Geländes stellen sich vor, Bands machen Musik, für Kinder werden Spielgelegenheiten aufgebaut und eine Imbiss-Versorgung gibt es auch.

Sport auf dem Rideplatz

Auf dem Rideplatz am Körgraben wird die Kreissportjugend am Sonnabend ab 11 Uhr sportliche Wettkämpfe organisieren: BMX, Scooter, Streetball und Beachvolleyball. Wenn es dunkel wird, geht es bei Flutlicht weiter.

Nicht zuletzt ist der Rummel an der Bergstraße zu nennen, mit dem der Vergnügungspark Alberti bereits seit 4. September in Rathenow gastiert. Sonntag ist dort Familientag, an dem es auf allen Fahrgeschäften ermäßigte Preise gibt.

