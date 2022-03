Ausblick auf die Rathenower Bürgermeisterwahl

Rathenow

Noch vier Tage, dann werden die Rathenower darüber abstimmen, wer die Nachfolge von Bürgermeister Ronald Seeger antreten soll.

Nach Auskunft von Bürgeramtsleiter Reinbern Erben, der die Wahl leitet, gibt es momentan rund 20.400 wahlberechtigte Bürger in der Stadt, die aufgerufen sind, am kommenden Sonntag (6. März) den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin für die kommenden acht Jahre zu bestimmen.

Fünf Männer und eine Frau sind seit Wochen in der Stadt unterwegs, um für sich und ihre Wahlprogramme zu werben. Diana Golze (Die Linke), Marcel Böttger (Die Partei). Corrado Gursch (CDU), Sebastian Lodwig (SPD) sowie Martin Pohl und Jörg Zietemann (beide parteilos) stellen sich dem Bürgervotum.

Insgesamt 23 Wahllokale

Am Sonntag um Punkt 8 Uhr werden 23 Wahllokale in der Stadt und ihren Ortsteilen ihre Türen öffnen. Bis um 18 Uhr am Abend können die Bürger ihre Stimmen abgeben.

Wer am Sonntag keines der Wahllokale ansteuern will oder kann, der hat die Möglichkeit, seine Stimme per Brief abzugeben. Nach Auskunft von Reinbern Erben wurden bislang rund 2500 Briefwahlunterlagen beantragt. Die Beantragung eines Wahlscheins mit Briefzustellung ist noch bis heute (Mittwoch) um 16 Uhr möglich. Wer die Unterlagen selber im Rathaus abholt, kann das noch bis Freitag (4. März) um 18 Uhr tun.

FFP2-Masken sind Pflicht

Wie bei der Bundestagswahl im vergangenen September sind wegen der Corona-Pandemie bestimmte Regeln zu befolgen. So ist jeder Wähler verpflichtet, vor dem Betreten des Wahllokals eine FFP2-Maske anzulegen. Beim Wahlvorgang selbst gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Ein Impfzertifikat oder Genesenen-Nachweis muss nicht vorgelegt werden.

178 freiwillige Helfer sind am Wahlsonntag im Einsatz. Diese werden sich um einen ordnungsgemäßen Ablauf der Stimmabgabe kümmern. Läuft bei der Auszählung alles glatt, dürfte gegen 19.30 Uhr mit einem Ergebnis zu rechnen sein.

Zwischenergebnisse online

Erste vorläufige Zwischenergebnisse der Wahl werden nach Auskunft des Wahlleiters frühestens ab 18.30 Uhr und ausschließlich auf der Internetseite der Stadt Rathenow unter dem Link www.rathenow.de/verwaltung-service/stadtpolitik/wahlen/buergermeisterwahl veröffentlicht. Ein direkter Verweis auf den genannten Link wird auch auf der Startseite der Internetseite der Stadt zu finden sein.

Sollte es am Sonntag keinem der sechs Kandidaten gelingen, die absolute Mehrheit der Stimmen zu erzielen, werden sich die beiden Bewerber mit den meisten Stimmen am 27. März einer Stichwahl stellen.

Von Markus Kniebeler