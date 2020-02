Rathenow

Ein 15-Jähriger meldete der Polizei am Mittwoch gegen 16.35 Uhr über den Notruf, dass er am Schwedendamm in Rathenow von einem anderen Jugendlichen angegriffen worden sein soll. Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass es zunächst eine verbale und dann offenbar auch körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen gab.

Dabei soll es insbesondere zwischen dem 15-Jährigen (Rathenower, deutscher Staatsbürger) und einem 14-jährigen Jugendlichen (Rathenower, syrischer Staatsbürger) handgreiflich geworden sein. Alle Beteiligten und auch Freunde der beiden Streitenden machten unterschiedliche Angaben zum Sachverhalt.

Offen sichtbare Verletzungen hatte keiner der beiden Jugendlichen. Beide wurden nach Aufnahme der Personalien an die Eltern übergeben. Wechselseitige Anzeigen wegen Körperverletzung wurden aufgenommen.

Von Bernd Geske