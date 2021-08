Ausschuss berät nochmals über das Buskonzept „Weiteres Havelland“

Rathenow

Gleich, nachdem er ins Amt gewählt worden war, nahm sich Landrat Roger Lewandowski eine Aufgabe vor, an der nach wie vor gearbeitet wird. Zwei Buskonzepte sollte der Kreistag verabschieden. Eines für Falkensee und Umgebung und eines für das „weitere Havelland“, wie es in den Vorlagen für die Kreistagsabgeordneten dazu hieß.

Jetzt werden sich die Kommunalpolitiker wieder mit dem Buskonzept befassen. „Sachstandsbericht Umsetzung Maßnahmen Buskonzept“ ist der Tagesordnungspunkt bei der Sitzung des Kreistagsausschusses für Regionalentwicklung betitelt.

Dörfer besser einbinden

Wichtigstes Ziel für Landrat Lewandowski bei der Entwicklung des Buskonzeptes war, die Dörfer besser einzubinden. Um sich für ein Leben auf dem Dorf zu entscheiden, müsse es möglich sein, mit einem Bus oder anderen Verkehrsmitteln von dort wegzukommen – und natürlich auch wieder hin.

In die Überlegungen einbezogen wurde auch die Frage, wie man die Sehenswürdigkeiten in Kleßen, Stölln und Großderschau richtig an den Öffentlichen Personennahverkehr anschließt. Die Antwort dazu wurde erst jüngst gegeben. Das Dorf Ribbeck, das Schloss Nennhausen, das Museum „Kolonistendorf in Großderschau“, Stölln mit „Lady Agnes“ sowie der Gülper See sind nun durch eine Tourismusrundlinie verbunden. Der Landkreis gibt allein in diesem Jahr 183 000 Euro dazu. Allerdings soll die Wochenend-Linie nicht nur Touristen befördern, alle Bürger aus dem Havelland sollten sie nutzen.

Viviaan Schmunk (l.) vom JuPa Miower Land mit Bürgermeister Felix Menzel (2.v.l.), der Vorsitzenden des Seniorenbeirats Milower Land, Gabriele Linke (r.) und weiteren Mitgliedern des Seniorenbeirats bei der Beratung des Buskonzeptes vor der Kreistagsentscheidung im Jahr 2019. Quelle: Christin Schmidt

Die Anbindung der Tourismusstandorte ist nur eine Facette des Konzeptes, über das bei der Ausschusssitzung am kommenden Dienstag (24. August) ab 16.30 Uhr im Blauen Saal des Kulturzentrums zu reden sein wird.

Zusätzliche Busse sollten insbesondere in den Abendstunden fahren. Zudem stand ein Rufbusverkehr in Rede, der Kulturreisende aus Berlin zurück nach Hause bringt. Mit dem veränderten Angebot musste der Landkreis aber auch mehr Geld ausgeben.

Mehr Geld eingesetzt

Rund 1,3 Millionen Euro waren zusätzlich für den Öffentlichen Personennahverkehr einzusetzen. Landrat Roger Lewandowski glaubt, dass das Geld gut angelegt ist. „Es geht letztlich darum, den Menschen, die auf den Dörfern wohnen, weitere Angebote zu unterbreiten, damit sie am Leben teilhaben können und dafür nicht in die Stadt ziehen müssen.“

Mehr Stadtbusse in Rathenow, mehr Rufbusse von und zu den Bahnhöfen entlang der Bahnstrecke nach Berlin und einige Verbesserungen in den Taktzeiten für Linien, die Dörfer miteinander verbinden. Das hatten die Planer zunächst in das Papier hineingeschrieben. Weit über 200 Hinweise kamen dann von Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen, von den Einwohnern der Dörfer und Städte sowie von Verwaltungen. Die meisten belegten, dass längst nicht alle Menschen in der Region mit dem Konzept zufrieden waren.

Landrat Roger Lewandowski. Quelle: Andreas Kaatz

Vor allem das Angebot insgesamt, die Qualität und die Übergangszeiten beschäftigten diejenigen, die sich mit einem Kommentar zu dem Konzept meldeten. Die älteren Einwohner sind oft auf Busse angewiesen. Rathenows Bürgermeister Ronald Seeger zeigte sich zufrieden. „Die Verbindung in alle Rathenower Ortsteile ist zwar noch nicht ideal aber zusätzliche Wünsche kosten aber auch mehr Geld.“ Die Vorschläge, die unterbreitet wurden, entsprechen einem Kostenrahmen, der vom Kreis bereits aufgestockt wurde. Seeger: „Für alle, die in Berlin Kulturerlebnisse genießen wollen, gibt es die Möglichkeit, mit einem Rufbus vom Bahnhof Rathenow nach Hause zu kommen. Das kommt in Rathenow und Umgebung gut an.“

Die Tourismus-Linie fährt seit einigen Wochen. Quelle: Andreas Kaatz

Weniger gut kamen die Veränderung zur Buslinie 674 an. Eine neue Streckenführung war ausgearbeitet worden. Dadurch wurden einige Haltestellen nicht mehr angefahren. Dazu zählt auch die Haltestelle am Städtischen Friedhof. Eine Rathenowerin, die den „Gießkannenbus“ regelmäßig nutzte, kritisierte: „Viele ältere Menschen sind auf den Bus angewiesen, um zu den Gräbern ihrer Angehörigen zu kommen. Manche Leute können nicht mehr ihre Gräber besuchen.“

Die Bilanz

Nachdem der Busverkehr seit Ausbruch der Corona-Krise zeitweise sehr stark eingeschränkt war und viele potenzielle Fahrgäste die Busse mieden, soll nun im Ausschuss bilanziert werden. Wie weit ist das Konzept, das beschlossen wurde, umgesetzt? Wo gibt es Änderungsbedarf? Und was ist besonders gut gelungen?

