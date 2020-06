Rathenow

Der Spuren des Malers Gerhard Henschel sind auch in Rathenow allgegenwärtig. Und werden es noch lange bleiben. Die Kirchenfenster im Chorraum der Sankt-Marien-Andreas-Kirche etwa bleiben jenen Besuchern, die sich auf die farbintensiven Werke einlassen, lange im Gedächtnis haften.

Aber die riesigen Fenster, an denen der 1938 in Breslau geborene Künstler über vier Jahre lang arbeitete, sind bei weitem nicht die einzigen Werke, in denen sich die Aussagekraft dieses gläubigen Mannes offenbart. Unzählige Gemälde sind Zeugnis eines Humanismus, der weit über die Grenzen einer einzelnen Religion hinausweist.

16 Bilder sind ausgestellt

16 dieser Bilder können seit Dienstag im Torhaus auf dem Rathenower Weinbergfriedhof betrachtet werden. Tochter Heide Henschel hat sie aus dem umfangreichen Oeuvre ihres Vaters, der seit 1976 in Rathenow als freischaffender Künstler lebte und arbeitete, ausgesucht.

„Die Bilder sollen Mut machen und Kraft spenden“, sagt sie. Ihr Vater sei ein sehr gläubiger Mensch. In seiner Kunst habe er die Schönheit der Schöpfung darzustellen versucht. Und den Menschen Mut gemacht, sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Gerade jetzt, wo die Corona-Krise viele Menschen auf die Probe stelle, sei es wichtig, die Zuversicht, die aus den Bildern Gerhard Henschels spreche, nicht zu verlieren.

Grenzüberschreitender Humanismus

Versöhnung, Toleranz, Harmonie sind die Werte, für die Gerhard Henschel mit seiner Kunst geworben hat. In wohl keinem seiner Werke kommt seine Botschaft so zum Ausdruck wie im Toleranzfenster, das im Chorraum der Sankt-Marien-Andreas-Kirche den zentralen Platz einnimmt.

Dargestellt sind vier Weltreligionen, deren Symbole sich zu einem harmonisches Ensemble vereinen: Das Kreuz des Christentums, der Davidstern des Judentums, der Halbmond für den Islam und das Yin-Yang für den Buddhismus.

Große Ausstellung im Sommer 2021

Die Ausstellung im Torhaus ist übrigens ein Ersatz für eine große Ausstellung zum Werk Gerhard Henschels, die diesen Sommer eröffnet werden sollte, aber wegen der Coronakrise abgesagt werden musste. Nun soll sie im Mai des kommenden Jahres eröffnet werden.

