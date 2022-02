Rathenow

Es liegt eine Portion Wehmut in der Luft, als etliche Besucher am Sonntagmorgen die Räumlichkeiten des Tanzcafés Angel’s betreten. Wo man sonst gut gelaunt und stimmungsvoll Tanzveranstaltungen besuchte, findet dieses Mal ein Ausverkauf in Form eines Trödelmarkts statt.

Inhaber Manuel Ruschitzka hatte sich Ende vorigen Jahres entschlossen, nach fast zwei Jahrzehnten das Tanzcafé Angel’s zu schließen. Er will sich aus dem geschäftlichen Nachtleben zurückziehen.

Am Sonntag veranstaltete er einen Trödelmarkt um Dekorationen, Gläser, Spirituosen, Möbel, Lichttechnik und vieles mehr unter die Leute zu bringen. Auf dem Tresen, den Tischen und der Tanzfläche liegen unzählige Accessoires, die sich bei den vielen Motto-Partys angesammelt haben, und nun zum Stöbern einladen.

Tanzcafé war zweites Wohnzimmer

Schon um 10 Uhr stehen Schnäppchen- und Souvenirjäger vor der Tür. „Wir werden nur 15 Menschen auf einmal hereinlassen, so können wir den Überblick behalten. Es ist mir schon etwas schwer ums Herz, wenn ich hier zwischen den Dingen steht, die mich jahrelang begleitet haben“, so Manuel Ruschitzka.

Einer, dem der Abschied vom Tanzcafé besonders ans Herz geht, ist Guido Hoppe. Er war nicht nur Stammgast und hat so manche Sternstunde des Lokals erlebt.

„Ich war bei der Eröffnungsveranstaltung am 28. Februar 2003 dabei und habe meinen 50. Geburtstag hier gefeiert. Hier habe ich viele Stunden mit netten Freunden verbracht. Bis zur letzten Veranstaltung vor der Corona-Pause war ich immer dabei. Das Tanzcafé Angel’s war mein zweites Wohnzimmer. Ich werde nun schweren Herzens schauen, dass ich noch ein paar Erinnerungsstücke an die schöne Zeit finde“, so der Rathenower.

Enrico Seiser und Beatrice Herrmann haben sich im Tanzcafe Angel kennengelernt. Quelle: Jürgen Ohlwein

Ebenfalls emotionale Erinnerungen verbinden Enrico Seiser und Beatrice Herrmann mit dem Tanzcafé Angel’s. „Wir haben uns hier am 4. Juli 2016 kennengelernt. Ich habe ihn gesehen und solange mit ihm geredet und schöne Augen gemacht, bis er nicht mehr anders konnte“, so Beatrice Herrmann.

„Viele gemütliche Stunden haben wir hier gemeinsam verbracht. Jetzt sind wir etwas traurig und versuchen, einige Erinnerungen zu finden, wo Tanzcafé Angel’s darauf steht“, verrät Enrico Seiser. Schnell fanden die beiden auch ein T-Shirt und eine Bar-Schürze mit dem Logo des Lokals. Diese Kleidungsstücke wollen Enrico Seiser und Beatrice Herrmann aber nicht tragen. „Die Sachen werden wir einrahmen. Sie erinnern uns an unser Kennenlernen hier“, so Enrico Seiser.

Praktische Utensilien fürs Campen

Auch Tino Ludwig und Rowena Seeger aus Rathenow haben sich hier kennengelernt. Beide suchen nach praktischen Utensilien. „Wir waren früher oft hier. Als wir von dem Ausverkauf gehört hatten, dachten wir, das schauen wir uns mal an. Wir campen gern und haben seit Kurzem einen wunderschönen Campingplatz in Zabakuck gefunden. Da können wir einiges Praktisches gebrauchen“, so Rowena Seeger.

Tino Ludwig und Rowena Seeger fanden einiges fürs Campen. Quelle: Jürgen Ohlwein

Am Ende hatten die beiden einen ziemlichen großen Haufen an Fundstücken ergattert wie Gläser, Alubilder bis hin zu einem einfachen Spülbecken für Gläser. „Das sind alles Sachen, die wir gut für das Campen gebrauchen können“, so Tino Ludwig.

Aus Mühlberge kam Maik Wegner nach Rathenow zum Trödelmarkt im einstigen Tanzcafé. „Ich bin DJ. Ich lege bei verschiedenen Open-Air-Veranstaltungen wie zum Beispiel beim Treckertreffen in Friesack auf. Ich bin auch schon fündig geworden. Zwei digital gesteuerte Lichtanlagen nehme ich heute mit“, so der DJ.

Traurig über das Ende des Tanzcafés

Mit den schwersten Job an diesem Tag hatten wohl Lea Mäcker und Josefine Friedrich. Beide waren jahrelang Angestellte im Tanzcafé Angel’s. Sie standen am Ausgang und kassierten ab. Alle Waren, die ihnen an dem Tag noch einmal durch ihre Hände gingen, bergen Erinnerungen an die Zeit vor Corona, als das Tanzcafé einer der beliebtesten Veranstaltungsorte in Rathenow war.

Lea Mäcker -rechts- und Josefine Friedrich mit Tüten die sich die Schnäppchenjäger füllen konnten. Quelle: Jürgen Ohlwein

„Das ist schon etwas traurig. Schließlich habe ich hier sehr gern gearbeitet. Wir waren wie eine Familie. Jetzt geht alles raus. Da tränt einem schon das Auge“, so Lea Mäcker.

„Hier kannte man sich sehr gut untereinander. Viele der Gäste waren Stammgäste. Die hat man schon ins Herz geschlossen. Ich bin immer mit viel Freude hier abends zur Arbeit gegangen“, so Josefine Friedrich.

Tanzcafé-Inhaber Manuel Ruschitzka zeigte sich bei aller Wehmut am Ende zufrieden: „Wir sind einiges losgeworden.“

Von Jürgen Ohlwein