Auszeichnung für eine Rathenower Ausnahme-Schwimmerin

Die Ausnahme-Schwimmerin Christel Schulz hat am Mittwochabend aus den Händen von Rathenows stellvertretendem Bürgermeister Jörg Zietemann und dem Vorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung Corrado Gursch die Ehrenbürgerurkunde der Stadt Rathenow erhalten. Am 23. Juni hatten die Abgeordneten beschlossen, der 81-Jährigen die höchste Auszeichnung der Stadt Rathenow zukommen zu lassen.

Gursch hatte in seiner Laudatio die Verdienste der Schwimmerin noch einmal Revue passieren lassen. Und dafür einige Zeit benötigt. Sieben DDR-Rekorde, fünf Meistertitel über 100 Meter Freistil, zwei über 400 Meter, zwei Teilnahmen an Olympischen Spielen – 1956 in Melbourne, 1960 in Rom –, eine olympische Bronzemedaille mit der Staffel und unzählige Rekorde und Medaillen bei den Meisterschaften der Senioren.

„Sport kann Brücken bauen und politische Grenzen überwinden“, sagte Gursch. Christel Schulz sei dafür das beste Beispiel. Und sie habe den Namen ihrer Heimatstadt Rathenow weit über die Grenzen der Region hin-aus bekanntgemacht.

Lebenslänglich freier Eintritt

Die gerahmte Urkunde und ein üppiger Blumenstrauß waren nicht die einzigen Präsente, die Christel Schulz im Blauen Saal des Kulturzentrums in Empfang nahm. Günter Rall, Chef der Wärmeversorgung, eröffnete der neuen Ehrenbürgerin, dass sie von nun an freien Eintritt in die Rathenower Schwimmhalle habe – auf Lebenszeit.

Die Ausgezeichnete, die von den Stadtverordneten mit lang anhaltendem Applaus begrüßt wurde, zeigte sich sehr gerührt von den ganzen Ehrenbekundungen. Und war sogar für einen kurzen Augenblick sprachlos. „Schwimmen ist einfacher als Reden“, sagte sie, nachdem sie ihre Worte wiedergefunden hatte. Die Ehrenbürgerwürde bezeichnete sie dann als „Krönung meiner ganzen Auszeichnungen“. Und zum Geschenk Ralls bemerkte sie verschmitzt. „Toll. Dann muss ich nicht mehr auf die Uhr gucken, wenn ich in der Halle bin.“

Von Markus Kniebeler