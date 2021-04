Rathenow

Bei einem Unfall am Dienstagmorgen in der Milower Landstraße in Rathenow haben eine 52-Jährige und eine 17-Jährige Verletzungen erlitten.

Ein 70 Jahre alter Mann war mit seinen Ford in Richtung Mögelin unterwegs. An einer roten Ampel fuhr er auf einen dort haltenden Audi auf. Dort wurden die Fahrerin und ihre Beifahrerin verletzt.

Sie gingen selbst zum Arzt. Es entstand Schaden in Höhe von 4 000 Euro.

Von MAZonline