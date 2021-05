Rathenow

Polizeibeamte stellten bei einer Verkehrskontrolle in der Puschkinstraße in Rathenow in der Nacht zu Sonntag fest, dass eine 28-jährige Autofahrerin unter dem Einfluss von Amphetamin stand.

Nach einer Blutentnahme wurde der 28-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und ein Verfahren eingeleitet.

Von MAZonline