Autofahrerin mit 2,7 Promille aus dem Verkehr gezogen

Rathenow

Weil sie eine offenkundig betrunkene Frau am Steuer eines Pkw bemerkt hatten, informierten Zeugen am Mittwochabend die Polizei. Die Frau sei in der Genthiner Straße in Rathenow in einen Pkw gestiegen und in Richtung Innenstadt gefahren.

Polizisten konnten den von den Zeugen beschriebenen Renault kurze Zeit später stoppen. Bei einem Atemalkoholtest pustete sich die 55-Jährige auf 2,7 Promille. Sie musste mit zur Blutentnahme und ihren Führerschein abgeben. Ein Strafverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt wurde eingeleitet.

Von MAZ