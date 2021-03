Rathenow

Die Arbeiten an einer wichtigen Großbaustelle in Rathenow stehen unmittelbar am Start. Der Landesbetrieb Straßenwesen hat am Montag mit den Vorbereitungen zum Ausbau der Bundesstraße 102 in Rathenow begonnen. Ab Dienstag, 6. April, wird es zu einer halbseitigen Sperrung kommen. Das teilt Behördensprecher Steffen Streu am Montag mit. „Geplant ist unter anderem, provisorische Grundstückszufahrten einzurichten.“

Die Fehrbelliner Straße wird zwischen dem Knotenpunkt mit der Berliner Straße und der Waldemarstraße grundhaft ausgebaut. Die Baulänge beträgt 250 Meter.

Für Fahrzeuge gesperrt

Die Vollsperrung beginnt am Montag, 19 April. „Das Baufeld kann dann nicht mehr befahren werden“, so Streu. „Alle, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs sind, können die Baustelle passieren. Die Belieferung der Gewerbetreibenden ist immer gewährleistet.“

Bauausführende Firma ist die Strabag. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 6,87 Millionen Euro.

Auftraggeber sind der Landesbetrieb Straßenwesen gemeinsam mit der Stadt Rathenow, dem Wasser- und Abwasserzweiverband und dem Wasser- und Bodenverband.

Kompletterneuerung der Straße

Im Zuge der Straßenbauarbeiten werden die Seitenbereiche, der Durchlass Körgraben, der Regenwasserkanal, die Straßenlaternen und die Trink- und Abwasserleitungen erneuert.

Ab Sommer 2022 soll die Sanierung des Innenringes des Kreisverkehrs an der Fehrbelliner, Ecke Berliner Straße folgen.

Während der Bauarbeiten gibt es eine ausgeschilderte Umleitung für beide Fahrtrichtungen über die Berliner Straße, den Friedrich-Ebert-Ring, Curlandstraße und aus, beziehungsweise in Richtung Premnitz über die Bundesstraße 188 (Bammer Landstraße).

Für Rettungsdienst erreichbar

Der Landesbetrieb betont, dass die Anwohner sich keine Sorgen über die Zuwegung in Notfällen zu ihren Grundstücken zu machen bräuchten. So sagt Behördensprecher Streu: Für Anlieger und Fahrzeuge des Rettungs- und Versorgungsdienstes werden die Grundstücke weiterhin erreichbar sein. Für die Geschäfte an der Fehrbelliner Straße sind nach Streus Angaben provisorische Anbindungen geplant.

Mit Beginn der Bauarbeiten wird es auf der Nord-Süd-Achse in Rathenow mindestens zwei Jahre zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Das Ende der gesamten Baumaßnahme ist im zweiten Quartal 2023 geplant.

Von MAZonline