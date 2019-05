Rathenow

Wer derzeit mit Plakaten für eine Veranstaltung wirbt, muss sich etwas einfallen, um zwischen all der Wahlwerbung aufzufallen. Wie das gelingt, beweisen die Organisatoren des Salve Jams – dem ersten BMX- und Skate-Wettbewerb auf dem Rideplatz.

Ganz bewusst haben sie ihre Plakate zum Teil schräg aufgehangen und auch der Slogan „ Rathenow fährt steil“ macht neugierig.

Wie erfolgreich das Konzept ist, wird sich am Samstag, dem 25. Mai zeigen. Dann trifft sich die Szene auf dem Rideplatz und die Veranstalter hoffen auf viele Zuschauer. Bereits ab 9 Uhr rollen sich die Scooter-Fahrer auf der neuen Anlage warm, um ab 10 Uhr ihr Können zu zeigen.

Skate-Profi Christian Heise ist auch dabei

„Es geht darum, miteinander zu fahren und die besten Tricks zu zeigen. Alles ganz entspannt auf einer niedrigschwelligen Ebene“, sagt André Neidt, der sich für den Kreissportbund Havelland um die Organisation der Veranstaltung kümmert. Der Jam ist ein Einstieg für junge Teilnehmer ab sechs Jahren, die sich ausprobieren wollen. Eine Jury bewertet die Fahrer und vergibt Preise.

Ab 11 Uhr erobern die Skater die Anlage. Auch sie haben eine Stunde Zeit, sich warm zu fahren. Um 12 Uhr beginnt der Skate Jam, an dem auch Skate-Profi Christian Heise aus Brandenburg/Havel teilnimmt. Der international erfolgreiche Skater kommt mit seinem Team zum Salve Jam. Das Publikum darf sich auf seine Freestyle-Tricks freuen und die Fahrer auf Preise, die der Profi sponsert.

Den Radsportlern gehört der Nachmittag. Der Wettbewerb der BMX-Amateur-Klasse startet ab 14 Uhr. Wer mitfahren möchte, meldet sich vor Ort kostenlos an. Jeder Fahrer hat zweimal eine Minute Zeit, um zu zeigen, was er drauf hat.

500 Euro für den besten BMX-Fahrer

Höhepunkt auf der Rampe ist der BMX-Wettbewerb in der Profi-Klasse, der gegen 17 Uhr startet. Hier winken 500 Euro Preisgeld für den besten Fahrer. „Wir hoffen, dass das auch deutschlandweit Teilnehmer anlockt“, so André Neidt.

Platz 2 wird mit 200 Euro und Platz 3 mit 100 Euro belohnt. Das Geld haben regionale Unternehmen gesponsert.

Alle Fahrer aus dem Havelland haben zu dem die Möglichkeit, an der BMX-Kreisolympiade teilzunehmen und eine Medaille abzustauben. Die jüngsten Radsportler können sich bereits gegen 13 Uhr ein Rennen auf dem Pumptrack liefern. Wer die schnellste Runde auf der Lehmbahn fährt, wird belohnt.

Der neue Skatepark wird am 25. Mai zum Salve Jam offiziell eingeweiht. Quelle: Uwe Hoffmann

Nicht nur auf und an der Rampe ist etwas los. Ab 13 Uhr gibt es Livemusik und ab 14 Uhr findet der Rathenower Jugendtag statt. Vereine und Organisationen stellen ihre Angebote dem Nachwuchs vor. Wer dabei sein will, kommt am Samstag dazu. Wer dafür Strom oder einen Tisch braucht, wendet sich vorab an Jugendkoordinator Tilo Windt.

Zudem wird am Nachmittag der Jugendförderpreis verliehen und ein Ehrenamtler, der sich auf dem Rideplatz besonders engagiert hat, wird mit dem „Goldenen Hammer“ ausgezeichnet.

Das Publikum darf sich zudem auf jede Menge Livemusik freuen. Turqouise spielen ab 16.30 Uhr Garage Blues, Full Handsome Day bringen ab 18.30 Uhr Punkrock auf die Bühne, ab 21 Uhr sorgt die Band Frequency aus Rathenow für Stimmung.

Nächster Salve Jam erst in zwei oder drei Jahren geplant

Have Blue aus Berlin folgen mit Blues und „Uff Achse“ lassen den Salve Jam ausklingen. In den Umbaupausen sind die Strahler auf die Skateanlage gerichtet, wo Spaßwettbewerbe ausgetragen werden.

Selbst für die gastronomische Versorgung haben sich die Organisatoren etwas Besonderes einfallen lassen. Es gibt verschiedenste vegane Speisen aus dem Foodtruck, dazu Rideplatz-Burger und sogar eine Rideplatz-Bowle.

Alle Fans des Freizeitplatzes können sich vor Ort ein Shirt mit dem Rideplatz oder Salve Jam Logo bedrucken lassen. Skate-Geschäfte sind ebenfalls vor Ort und bauen einen Stand auf. Auch das Modelabel „Ignore Supply“ aus Brandenburg/Havel stellt sich vor. Und die ersten 1000 Gäste bekommen ein kostenloses Eintrittsbändchen.

Für die BMX- und Skateszene wird es der Höhepunkt des Jahres. Nach dem Aus der Skater Halle haben die Anhänger fünf Jahre auf den zweiten Salve Jam gewartet. Der nächste soll übrigens erst in zwei oder drei Jahren stattfinden.

Von Christin Schmidt