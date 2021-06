Babyglück in Rathenow: Wieder mehr Kinder in Krabbelgruppen erlaubt

Rathenow

Mit großen Augen hebt Matilda den Kopf, stützt sich gekonnt auf ihren Händen ab und blickt erstaunt in die Runde. Neben dem sieben Monate alten Mädchen liegen Rio Matteo und Eva Lotte auf der Krabbeldecke und gucken ebenfalls überrascht. Zu dritt haben sie sich schon lange nicht mehr treffen können. Seit Donnerstag, 3. Juni, ist das wieder möglich und darüber freuen sich nicht nur die drei Kleinkinder.

Auch ihre Mütter sitzen mit einem Lächeln am Rand der Decke. „Endlich wieder miteinander erzählen, sich austauschen“, sagt Matildas Mama und Erleichterung schwingt in ihrer Stimme mit. Sie besucht regelmäßig die Krabbelgruppe des Kleeblatt Vereins in Rathenow und genießt sichtlich den Austausch mit den anderen Müttern. Dass sie sich nun wieder mit mehreren treffen kann, ist für sie und die anderen wichtig.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das weiß auch Christin Erzold, die die Krabbelgruppe in Rathenow seit Dezember leitet. „Diese Treffen sind sowohl für die Kinder wichtig, die sich darüber freuen, mit den anderen spielen zu können, als auch für die Mütter. Für die meisten ist es das erste Kind. Sie haben viele Fragen und nehmen nicht nur Tipps dankbar an. Sie schätzen auch den Erfahrungsaustausch“, sagt die ausgebildete Erzieherin.

Die Krabbelgruppen – eine weitere gibt es in Premnitz – sind nur eine von vier Säulen des Kleeblatt Vereins, der seit 1999 Anlaufstelle für Familien ist. Dazu kommen das Familienforum sowie die Elternberatung und die Familienhilfe, die beide am neuen Standort im Ärztehaus Am Körgraben 1 g angesiedelt sind.

Zur Galerie Krabbelgruppen, Elternberatung, Familienhilfe – die Mitarbeiter des Kleeblatt Vereins sind für Eltern und ihre Kinder da.

Neben den sieben Mitarbeitern, die in der Familienhilfe tätig sind, ist nun auch der Verwaltungsmitarbeiter hier eingezogen, der bislang in der Großen Hagenstraße saß. Das bedeutet, künftig mehr Platz für die Mütter und Kinder, die die Krabbelgruppe besuchen. Derzeit wird das ehemalige Verwaltungsgebäude saniert. Ende des Jahres will der Verein Einweihung feiern.

Vom Baucontainer, der auf dem Hof in der Großen Hagenstraße steht, sollten sich Mütter übrigens nicht abschrecken lassen. Die Krabbelgruppen treffen sich weiterhin im zweiten Gebäude, in dem nun langsam wieder mehr Leben einzieht.

Auch die Mitarbeiter der Familienhilfe haben alle Hände voll zu tun. Das Angebot, das unter die Kinder- und Jugendhilfe fällt, lief in den vergangenen Monaten uneingeschränkt weiter. Dabei spürten die Fachkräfte immer wieder, wie sehr die Folgen der Krise sich auch auf Familien auswirken.

Familien noch intensiver betreut

„Wir haben die Kinder und ihre Eltern noch intensiver betreut als bislang“, sagt die Sozialpädagogin und Familientherapeutin Claudia Dias Branco. Sie ist die Vorstandsvorsitzende des Kleeblatt Vereins und führt für diesen auch die Elternberatung durch.

In letzter Zeit meldeten sich bei ihr immer wieder Mütter und Väter, die mit Homeoffice und Homeschooling überfordert waren. Aber auch die sonst üblichen Fragen zu Themen wie Entwicklung des Kindes, Übergang von der Kita in die Schule oder ganz allgemein zum Elternsein, haben Hilfesuchende in den letzten Monaten gestellt.

Diese Themen deckt das Familienforum ab. Dahinter verbirgt sich das Kleeblatt-Fortbildungsprogramm für junge Eltern rund um Themen der frühen Kindheit – also von 0 bis drei Jahren und darüber hinaus. Workshops zu Fragen der Ernährung, Erste Hilfe, Sexualentwicklung, Homöopathie für Kinder, Schlafprobleme und mehr gehören dazu.

Anmeldungen sind jederzeit möglich, viele Kurse sind kostenfrei. Auch, wer mit seinem Kind eine Krabbelgruppe besuchen möchte, kann sich an den Verein wenden. Matilda, Rio Matteo und Eva Lotte freuen sich auf neue Freunde.

Die Angebotsfelder des Kleeblatt Vereins Sieben Mitarbeiter des Vereins sind in der Familienhilfe tätig. Sie sind für junge Eltern, Alleinerziehende oder Familien mit besonderen Belastungen da. Zum Aufgabenbereich gehört zudem die Elternberatung. Hier stehen große und kleine Sorgen im Mittelpunkt. Anmeldung unter Telefon: 03385/5 67 82 19. In Premnitz und Rathenow gibt es außerdem die Krabbelgruppen des Kleeblatt Vereins. Hier können sich Mütter mit ihren Kindern treffen. Anmeldungen in Rathenow, Telefon: 03385/51 16 62, in Premnitz unter: 03386/25 11 292. Vor Ort geben die Fachkräfte Müttern auch Anleitungen für Babymassagen. Im Rahmen des Familienforums können Eltern an Workshops zu unterschiedlichen Themen teilnehmen – von Erster Hilfe bei Kindernotfällen über Kurse zur Ernährung, Sprachentwicklung und vieles mehr. Zahlreiche Kurse sind sogar kostenlos. Bei Bedarf bietet der Verein auch eine Babysitter-Ausbildung an. Der Verein bietet darüber hinaus einen Ausleihservice. Babybetten, Laufgitter, Hochstühle, Autositze, sogar eine Hüpfburg und mehr stehen zur Auswahl. Weitere Infos auf www.kleeblatt-rathenow.com

Von Christin Schmidt