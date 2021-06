Badespaß am Semliner See endet in der Notaufnahme – keiner hilft der jungen Mutter

Semlin

Für Christina Kaminski und ihren dreijährigen Sohn endete ein Badetag am Semliner See am vergangenen Donnerstag in der Notaufnahme. Die 28-Jährige Rathenowerin war mit ihrem Kind und einer Freundin am Nachmittag zum Baden an den Strand am Bauerndeich gefahren.

Als die beiden Frauen gerade dabei waren, die Sachen zusammenzupacken, hörte Christina Kaminski plötzlich einen bitterlichen Schrei. Ihr Sohn stand am Strand während sich das Wasser um ihn herum rot färbte.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Er war zum Wasser gelaufen, um sein Spielzeug sauber zu machen. Dabei muss er sich an einer Muschel verletzt haben. Ich lief sofort zu ihm und sah das ganze Blut. Meine Freundin versuchte die Blutung mit Taschentüchern zu stoppen, aber die Wunde war zu tief“, berichtet die junge Mutter. Sie zögerte nicht lange und wählte den Notruf.

Kurz darauf war ein Rettungswagen vor Ort. Die Sanitäter konnten allerdings nicht bis zum Strand fahren, sondern mussten an der Straße vor der Fischerhütte parken. Also nahm die 28-Jährige ihren Sohn auf den Arm, der noch immer vor Schmerzen schrie, und lief mit ihm vor bis zum Krankenwagen.

Sanitäter bringen Jungen in die Notaufnahme

„Die Badegäste haben alle nur zugeschaut. Obwohl nicht zu übersehen war, wie stark mein Sohn blutete, bot uns niemand Hilfe an. Selbst meine Freundin und ich waren inzwischen mit Blut beschmiert“, so die Rathenowerin.

Einige Strandbesucher hätten zwar kurz von ihrer Decke aufgeschaut, aber nur um sich gleich darauf wieder hinzulegen. „Selbst Menschen, die uns auf dem Weg entgegenkamen, reagierten nicht“, sagt Christina Kaminski noch immer fassungslos über so viel Ignoranz. Die Sanitäter hätten dagegen sofort beruhigend auf sie eingewirkt, während sie sich zugleich um ihren Jungen kümmerten und ihn in die Notaufnahme brachten.

Für Christina Kaminski und ihren Sohn endete der Badespaß in Semlin in der Notaufnahme. Quelle: Privat

Mit drei Stichen musste die etwa vier Zentimeter große Wunde am Hacken genäht werden. Eine Prozedur, die Mutter und Kind nicht so schnell vergessen werden, denn obwohl sich die Ärzte und Pfleger rührend um den kleinen Patienten kümmerten und ihm ein Schmerzmittel verabreicht hatten, weinte er noch immer bitterlich. Gut zwei Stunden dauerte es, bis die Wunde versorgt war und sie das Krankenhaus verlassen konnten.

„Die Mitarbeiter waren wirklich liebevoll, sie schenkten meinem Kind sogar einen Teddy und ein Eis nach dem das Schlimmste überstanden war. Ich bin den Sanitätern und dem Krankenhauspersonal sehr dankbar für ihren Einsatz“, betont Christina Kaminski.

Bis zum Geburtstag ist alles wieder gut

Nach einer Nacht mit Schmerzen und schlechten Träumen geht es ihrem Sohn inzwischen wieder besser. Die Wunde heilt gut, in wenigen Tagen werden die Fäden gezogen. „Bis zu seinem vierten Geburtstag in zwei Wochen ist sicher wieder alles gut“, hofft die Mutter. Der Badespaß fällt aber vorerst aus, bis die Wunde vollständig verheilt ist.

Was bleibt, ist die Enttäuschung über die Reaktion der anderen Badegäste. „Ich habe schon häufiger gehört, dass immer weniger Menschen bereit sind zu helfen und einfach wegschauen. Dass mir das einmal selber passieren würde, hätte ich aber nicht für möglich gehalten. Ich helfe immer gern, für mich ist das einfach selbstverständlich. Leider gilt das nicht für alle“, stellt die junge Rathenowerin fest.

Für Christina Kaminski und ihren Sohn endete der Badespaß in Semlin in der Notaufnahme. Quelle: Privat

Während sie ihr vor Schmerzen schreiendes Kind zum Rettungswagen gebracht hatte, packte ihre Freundin in der größten Hitze allein alle Sachen zusammen und schleppte zwei große Strandtaschen, Spielzeug, Schwimmreifen, einen großen aufblasbaren Flamingo und einen Sonnenschirm den ganzen Weg bis zum Auto.

Dass jemand erste Hilfe leisten würde, hatte Christina Kaminski nicht erwartet. Allerdings hatte sie gehofft, dass man ihrer Freundin wenigstens Hilfe beim Tragen anbietet. Dafür brauche man nicht mal einen ersten Hilfekurs, sondern einfach nur guten Willen.

Am Semliner Strand war die 28-Jährige zum ersten Mal mit ihrem Sohn. Künftig will sie ihn an Naturbadestränden nur noch mit Badeschuhen ins Wasser lassen. Denn Grund für die Verletzung seien scharfkantige Muscheln gewesen, von denen es in Semlin viele gebe.

Diese Information und ihren Unmut über die Reaktion der Badegäste hatte die junge Frau in einem Post auf Facebook kundgetan, der inzwischen 80 Mal geteilt und zahlreich kommentiert wurde. „Hoffentlich lesen das auch die Richtigen und werden zum Nachdenken angeregt“, bemerkte ein Facebook-Nutzer..

Von Christin Schmidt