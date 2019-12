Bahnhofstunnel erneut beschmiert

Rathenow

Die Kachelwand in der Rathenower Bahnhofsunterführung war gerade mal ein paar Stunden sauber. Im Auftrag der Deutschen Bahn hatten sich Mitarbeiter einer Reinigungsfirma daran gemacht, die Politparolen zu entfernen, die Unbekannte vor einer Wochen an die Wand geschrieben hatten.

Schwierige Putzaktion

Mit schwarzer Schrift hatten Unbekannte in der Nacht zum Montag die Parolen „Free Kurdistan“ und „Free Palestine“ an die Wand gesprüht und die Nationalflaggen der genannten Länder darunter gemalt. Die Reinigungskräfte waren am vergangenen Freitag den ganzen Vormittag im Tunnel beschäftigt.

Fußball-Ultras?

Kurz darauf gab es einen ersten Hinweis, dass die Wand erneut beschmiert worden war. Diesmal kann man mit Mühe entziffern, dass der großflächige Schriftzug von Bundesligafußball-Fans stammt.

Noch eine Anzeige

Die Deutsche Bahn wollte einem Sprecher zufolge Anzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung erstatten – das betraf aber die Schmiererei der vergangenen Woche. Wie nun mit der erneuten Verschandelung der Wand umgegangen wird, ist noch offen.

Heftige Debatte

In der vergangenen Woche hatten Kommunalpolitiker heftig diskutiert und einige verwiesen auf die Verantwortung der Bahn, die Fläche zu säubern. Wie viel Geduld ein Eigentümer aber aufbringen muss, der sich immer wieder mit dem Problem konfrontiert sieht, wurde nicht thematisiert.

Bemalte Platten

Um das Graffiti-Problem im Bahnhofstunnel in den Griff zu bekommen, startet im kommenden Jahr ein Projekt mit Rathenower Jugendlichen. Die Bahn stellt große Platten zur Verfügung, die legal besprüht werden dürfen. Diese Platten sollen dann an den Tunnelwänden angebracht werden.

Von Joachim Wilisch