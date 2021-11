Bald auch in Rathenow: Letzte Ruhestätte unter Bäumen

Rathenow

Seit einigen Jahren erfreut sich eine Bestattungsform wachsender Beliebtheit, mit der eine besondere Naturverbundenheit zum Ausdruck gebracht werden kann. Die Rede ist vom Bestattungswald oder Friedwald.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In der Regel wird die Asche der Verstorbenen in einem ausgewählten Waldstück in biologisch abbaubaren Urnen im Boden versenkt. Eine kleine Namenstafel am Baum erinnert an die Verstorbenen. Den einzigen Friedwald im Westhavelland, den Waldfriedhof Seelensdorf, findet man unweit der B 102 in der Gemarkung Döberitz.

Pflanzaktion auf dem Friedhof

Doch bald wird es auch in Rathenow die Möglichkeit der Baumbestattung geben. Allerdings wird dazu nicht ein bereits vorhandenes Waldstück genutzt. Vielmehr wird die Fläche mit den Bestattungsbäumen neu angelegt. Und zwar geschieht dies auf dem städtischen Friedhof in Neufriedrichsdorf.

Fachgerecht gepflanzt: André Sebastian (li.) und Nico Rogge haben ganze Arbeit geleistet. Quelle: Markus Kniebeler

Sechs Bäume haben die Friedhofsgärtner André Sebastian und Nico Rogge in der vergangenen Woche in den Boden gebracht. „Der Friedhof Neufriedrichsdorf hat sich als Standort für die Baumbestattung angeboten, weil eine entsprechende Freifläche verfügbar war, und weil der Friedhof verkehrssicher zu erreichen ist und ausreichend Parkplätze vorhanden sind“, sagt Rathenows Pressesprecherin Anne Kießling auf MAZ-Anfrage.

Bei den Bäumen handelt es sich um zwei Traubeneichen, zwei Trauerweiden und zwei Edelkastanien. Bei der Auswahl der Bäume sei darauf geachtet worden, dass es sich um Arten handelt, die auf Friedhöfen üblich sind und die mit den klimatischen Veränderungen – Hitze und Trockenheit – zurechtkommen.

Anzucht in einer Baumschule

Diese sechs Bäume, die in einer Treuenbrietzener Baumschule herangezogen wurden, haben nach Auskunft von Susan Petrat, Leiterin des Sachbereichs Friedhöfe und Grünanlagen im Rathenower Rathaus, einen Umfang von 18 bis 20 Zentimetern und sind zwischen vier und fünf Meter hoch.

Sie sind damit größer und stabiler als die Bäume, die von der Stadt normalerweise für Neupflanzungen verwendet werden. Der Grund: Die Baumgrabstätten sollen schon relativ bald, voraussichtlich im Februar, in Betrieb genommen werden. Deshalb habe man sich für die etwas größeren Exemplare entschieden, erklärt die Sachgebietsleiterin.

André Sebastian bringt den Baum vor dem Einpflanzen in Form. Quelle: Markus Kniebeler

Vor dem Einpflanzen haben die beiden Gärtner die Bäume so zurechtgeschnitten, dass ihre Krone sich beim Wachstum gleichmäßig und formschön entwickeln wird. Um die jungen Bäume zu stabilisieren, wurden Stützpfähle in den Boden getrieben. In den ersten Wochen werden die Gärtner die Jungpflanzen regelmäßig gießen, damit sie nicht vertrocknen und sich ein stabiles Wurzelwerk bildet.

20 Rohre aus Edelstahl für die Urnen

Rund um die neu gepflanzten Bäume werden in Kürze 20 Rohre aus Edelstahl in den Boden eingelassen. In jede dieser Urnenerdröhren, so der Fachterminus, finden – übereinander – zwei Urnen mit der Asche der Verstorbenen Platz. „Dadurch, dass die Urnenerdröhren bereits vor dem Wachstum des Baumes installiert werden, wird verhindert, dass das Wurzelwerk später durch die Beisetzung der Urnen verletzt wird“, erklärt Anne Kießling. Die Urnenerdröhren werden mit Granitplatten abgedeckt, auf welche die Angehörigen eine Inschrift eingravieren lassen können.

Zwei Urnen pro Röhre

In einer Urnenerdröhre können demnach die Urnen zweier Familienmitglieder übereinander bestattet werden. Es sei nicht vorgesehen, dass die Urnen zweier Fremder in eine Erdröhre eingelassen werden, so die Sprecherin der Stadt Rathenow.

Die Urnen werden aus einem biologisch abbaubaren Material bestehen und lösen sich im Lauf der Zeit auf. Aller Voraussicht nach sollen die Baumbestattungen ab dem 1. Februar angeboten werden. „Sollte es sich herausstellen, dass diese Bestattungsform stärker nachgefragt wird, ist eine Erweiterung des Angebots möglich“, sagt Anne Kießling.

Von Markus Kniebeler