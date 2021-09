Barnewitz

Elke Finkbeiner wird am Sonntag 74 Jahre alt. Wer jetzt denkt, mit 74 Jahren lässt man es im Leben ruhiger angehen, der hat die engagierte Rentnerin aus Barnewitz noch nicht kennengelernt. Elke Finkbeiner ist schon seit vielen Jahren aktiv an der Gestaltung des Dorflebens in Barnewitz beteiligt.

1959 zog Elke Finkbeiner mit ihrem Bruder und ihrer Mutter nach Barnewitz. Ihre Schwester lebte zu dieser Zeit schon in dem havelländischen Dorf und war dort verheiratet. Elke Finkbeiner erlernte nach der Schule den Beruf der Agro-Technikerin. Von 1978 bis 1992 arbeitete sie als Köchin.

Köchin und Traktoristin

„Ich war als Köchin in der Küche der LPG tätig. Bei uns gab es immer deftige Kost für wenig Geld. Eine Essensmarke war sehr billig. Wenn die Traktoristen zur Pause vom Feld kamen, haben sie bei uns Mittag gegessen. Schon zu dieser Zeit hatte ich viel Kontakt mit den Menschen im Dorf und erfuhr von ihren Problemen und was sie bewegte. Ich bin gern in der Gemeinschaft. Die Menschen im Dorf sind mir sehr wichtig“, erzählt Elke Finkbeiner.

1970 trat die damals 23-Jährige in die Feuerwehr Barnewitz ein. Schon in ihrem Eintrittsjahr wurde sie Mitbegründerin einer Frauengruppe in der Feuerwehr des Ortes. „Wir haben als Barnewitzer Feuerwehr-Frauengruppe an vielen Wettkämpfen teilgenommen und gewonnen. Ich war damals Maschinistin. Das war früher noch eine schwere Aufgabe. Man musste die Maschine noch anreißen. Heute drückt der Maschinist nur noch auf den Knopf, um sie zu starten“, erzählt Elke Finkbeiner.

Amtsbrandmeister Holger Püschel mit Mitgliedern der Jugendfeuerwehr und des Fördervereins. Quelle: Christin Schmidt

Auch im Förderverein der Feuerwehr Barnewitz ist Elke Finkbeiner seit seiner Gründung am 23. Mai 2014 stellvertretende Vorsitzende aktiv tätig. Durch den Förderverein konnten schon zahlreiche Projekte und Aktivitäten unterstützt und realisiert werden. So wie zuletzt die Anschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens und die Organisation des Oktoberfestes.

Aktiv in der Gemeindepolitik

Auch in der Gemeindepolitik spielt Elke Finkbeiner eine Rolle. Seit der Wende vertritt sie im Ortsbeirat Barnewitz und als Gemeindevertreterin in Märkisch Luch die Interessen der Barnewitzer und gestaltet die Planung des Dorflebens aktiv mit. „Ich setze mich gern für die Belange der Menschen ein. In unserem Dorf gibt es eine gut funktionierende Gemeinschaft. Die Bewohner verstehen sich gut und helfen sich“, so Elke Finkbeiner.

Veranstaltungen für Rentner

„Elke Finkbeiner ist überall im Dorf aktiv dabei. Egal, ob es darum geht, Veranstaltungen zu organisieren oder mit den Rentnern etwas zu unternehmen. Auf sie ist Verlass. Sie ist für jeden da. Egal, ob jung oder alt. Sie ist wirklich eine treue Seele hier im Dorf“, lobt der Ortswehrführer der Feuerwehr Barnewitz, Holger Püschel, Elke Finkbeiner.

Elke Finkbeiner vom Förderverein und Osrtswehrführer Holger Püschel schneiden die Jubiläumstorte an Quelle: Uwe Hoffmann

Auch auf dem Barnewitzer Oktoberfest und an dessen Vorbereitung ist die rüstige Rentnerin jedes Jahr beteiligt. Ob am Kuchenstand oder bei der Tombola: Elke Finkbeiner ist überall anzutreffen. „Ich habe auch Kuchen gebacken. Backen ist so mein Hobby. Die Tombola organisiere ich schon seit vielen Jahren. Ich versuche Sponsoren zu bekommen, um dann Preise zu besorgen“, so Elke Finkbeiner.

Ihren Mann Adolf hat Elke Finkbeiner vor 55 Jahren geheiratet. „Mein Mann ist seit dem immer an meiner Seite und unterstützt mich, wo er nur kann. Beim Oktoberfest ist er mit der Los-Trommel unterweg gewesen“, so Elke Finkbeiner.

Fit durch Sport

Für die Rentner und Rentnerinnen im Dorf gestaltet und organisiert Elke Finkbeiner Kaffee- und Spielenachmittage sowie Weihnachtsfeiern. „Das mache ich aber nicht alles ganz allein. Da machen noch andere sehr aktiv mit, denen auch das Lob gebührt. Sonst würde das auch gar nicht gehen“, sagt Elke Finkbeiner, sie ist eine bescheidene Frau.

Sie selbst ist sportlich in einer Alters- und Gesundheitssportgruppe aktiv, um sich fit zu halten. „Ich bin mit fünf Kindern und vielen Enkeln und Urenkel gesegnet. Für mich ist es immer wichtig gewesen, im Dorf aktiv zu sein. Das wird auch in der Zukunft so sein, wenn die Gesundheit es zulässt. Deshalb halte ich mich mit Sport fit“, so Elke Finkbeiner.

Von Jürgen Ohlwein