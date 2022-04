Barsche am Haken: Auf Angeltour mit Rathenows Jugend

Rathenow

Mit geschickten Bewegungen und flinken Fingern kurbelt Dominik an seiner Angel. Alle Augen sind auf ihn und seine Angelschnur gerichtet. Es herrscht absolute Stille – bis plötzlich ein zappelnder Fisch die ruhige Wasseroberfläche der Havel aufreißt und Jubel losbricht. „Da ist er, der dickste Fisch des Tages“, freut sich André Neidt.

Der 28-Jährige ist Mitarbeiter der Kreissportjugend Havelland und hat zusammen mit David Wenzel vom Jugendhaus „Oase“ das Angelprojekt „Young Stream“ ins Leben gerufen. Seit Anfang März ziehen sie jeden Dienstag mit interessierten Jugendlichen in die Natur, um die Angel am Wasser auszuwerfen.

„Bislang waren wir immer in Rathenow unterwegs, haben am Kino, am Alten Hafen oder am Fuß des Weinbergs geangelt. Jetzt sind Ferien und da wollte ich den Kids etwas anderes bieten. Deshalb sind wir heute zunächst zum Grützer Wehr gefahren“, erzählt André Neidt, während am Ufer sechs Jungen die Wasseroberfläche beobachten. Auf fette Beute hatten sie gehofft, das habe in den vergangenen Wochen stets gut geklappt. An diesem frühlingshaften Dienstag scheinen die Fische aber nicht in Stimmung zu sein.

Krabben statt Barsche in der Havel

Weil sie, bis auf ein paar Krabben, keinen einzigen Fisch aus der Havel holen, schlägt André Neidt vor, an der Friedensbrücke in Rathenow einen neuen Versuch zu starten. Zumindest der 17-jährige Dominik hat hier Glück und holt vier kleine Barsche aus dem Wasser.

„Mir haben sie nur viermal den Wurm abgebissen“, ärgert sich Moritz. Der 14-jährige Rathenower ist längst kein Anfänger mehr. Schon in der Kita lernte er André Neidt kennen, der ihn mit ans Wasser nahm und so mit dem Angelfieber infizierte. Bis heute hat ihn diese Leidenschaft nicht mehr losgelassen.

Von Hohennauen nach Rathenow zum Angeln

Auch der 13-Jährige Rico ist begeisterter Angler. Er kommt extra aus Hohennauen, um am Angelprojekt teilzunehmen. Heute wirft er eine Rute mit Blei und einem Wurm dran ins Wasser. „Das Blei wird langsam über den Grund gezogen“, erklärt André Neidt. Mit dieser Methode wollen die „Young Stream“-Teilnehmer Barsche fangen. „Nur ganz leichte Bewegungen aus dem Handgelenk heraus machen“, empfiehlt der erfahrene Angler André Neidt.

Das Angelprojekt kommt gut an. Zwischen sechs und neun Jungs sind jedes Mal dabei. André Neidt hofft, dass auch bald ein paar Mädchen dazukommen. Wer mitmachen will, braucht übrigens nicht einmal eine Angel.

Dank der zahlreichen Spenden, die im Rahmen der MAZ-Sterntaler-Aktion eingingen, und weiterer Förderungen, können die Ausrüstung sowie Angelkarten kostenlos gestellt werden. „Eine super Sache“ findet Moritz. Jetzt hat auch er ein breites Grinsen im Gesicht, denn endlich hängt an seinem Haken ebenfalls ein Fisch.

Von Christin Schmidt